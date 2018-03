Mor Stephen Hawking, l'home que volia comprendre tot l'Univers, i quatre claus més del dia

1.

Mor Stephen Hawking, l'home que volia comprendre tot l'Univers. El cientític, autor de 'Breu història del temps' i icona global, tenia 76 anys.

2.

Alfred Bosch: “Votarem ‘no’ al tramvia com el planteja Colau”. Els republicans volen que el govern municipal repensi el projecte. Colau sosté que encara hi ha marge per avançar en la connexió del tramvia. L'Ajuntament manté l'esperança fins que arribi el ple, mentre que el PDECat demana que abandoni i aposti pel bus elèctric.

3.

JxCat decideix si manté Sànchez com a candidat. Fonts de la llista veuen marge per esperar a l’apel·lació al Tribunal Suprem abans de passar al pla C.

4.

Acord entre ACS i Atlantia per repartir-se el control d’Abertis. El gestor d’infraestructures encara la recta final entre queixes i indignació dels petits accionistes.

5.

La detinguda per la mort de Gabriel Cruz confessa el crim però diu que va ser en defensa pròpia. La dona admet haver colpejat el nen amb el mànec d'una destral i haver-lo asfixiat perquè, segons diu, l'havia agredit.