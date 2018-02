'El Periódico' acomiada el dibuixant Ferreres, després de més de 20 anys

Miquel Ferreres, autor d'una icònica tira còmica a 'El Periódico', deixarà de publicar al diari a finals de febrer, després que el mitjà hagi decidit prescindir del seu llapis i la seva firma. Amb més de 20 anys de presència al diari, les seves anàlisis en forma de vinyeta són un contingut d'aquells que defineixen una capçalera. Els últims temps, però, la bretxa entre la línia editorial del diari –que ha anat escorant cap a l'unionisme– i els dibuixos de Ferreres era evident.

L'empresa només ha arguït motius econòmics i de reestructuració per a la mesura, però l'autor reconeix que, des de feia temps se li feia evident la incomoditat que causaven internament alguns dels seus dibuixos. En tot cas, 'El Periódico' està tramitant un ERO que persegueix reduir el 45% de la massa salarial.

L'humorista ha sigut especialment crític amb la repressió aplicada per l'Estat contra l'independentisme a partir de l'1-O.

"Hem d'observar cap a on van la comunicació i els mitjans", ha explicat Ferreres a l'ARA. "I estar alerta, perquè la gent se suposa que paga per estar informada. Però si s'empassa coses verinoses que el mercat va servint, potser al final acabarem tots intoxicats. Que en un país democràtic el president d'un país feliciti la premsa per haver marcat el pas davant l'enemic, per exemple, és molt significatiu".

La llista de mitjans en els quals ha col·laborat Ferreres és extensa, des que va començar a publicar a 'El Correo Catalán', l'any 1975. Ha passat també pel 'Diari de Barcelona', 'El País', 'Avui', 'La Vanguardia' i, finalment, 'El Periódico', a més d''El Papus', 'El Jueves', 'El Temps' i 'El be negre'. Entre els premis que ha rebut hi ha el Junceda, el Gat Perich i el Ciutat de Barcelona.