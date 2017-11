Premi Tatiana Sisquella contra la violència familiar

La Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona ha guanyat el quart premi Tatiana Sisquella a la contribució social, que es va lliurar ahir al vespre, al Palau de la Música, en el marc de la Nit de l’ARA. L’entitat es va crear l’any 2000 per iniciativa d’un grup de professionals del servei d’urgències de l’Hospital Clínic amb la voluntat de “coordinar millor l’assistència a les persones maltractades” i de “sensibilitzar” la resta de treballadors de l’hospital sobre aquesta problemàtica, segons explica la mateixa organització a la seva web. La comissió, presidida pel doctor Manuel Santiñá, es dedica a atendre dones que hagin estat víctimes de violència masclista, però també homes, menors d’edat i ancians que hagin patit algun tipus de maltractament en l’àmbit familiar. Els ofereix atenció integral, ja que la comissió està formada per professionals d’àmbits com la infermeria, la ginecologia, el treball social, la psiquiatria, la traumatologia o la cirurgia.

Entre les particularitats del servei hi ha el fet que la víctima està acompanyada en tot moment, que no s’ha de moure de lloc encara que l’hagin d’atendre professionals diferents i que només ha d’explicar el seu cas una vegada, de manera que s’evita aprofundir en el seu dolor psicològic. Els protocols estan dissenyats de manera que, en un màxim de tres hores i mitja, la persona atesa ja pugui tornar a casa.

L’ARA va crear el premi Tatiana Sisquella a la contribució social el 2014 per homenatjar aquesta periodista -col·laboradora del diari des de la seva fundació-, que va morir el 6 de febrer d’aquell mateix any amb 35 anys. Els anteriors guanyadors del guardó van ser Xamfrà (2014), Pallapupas (2015) i la Fundació Jubert Figueres (2016). En aquesta edició, el jurat el presidia el marit de Sisquella, Joan Maria Pou, mentre que la directora de l’ARA, Esther Vera, ha actuat com a secretària. També han estat membres del jurat la cap de Societat del diari, Elena Freixa, i el periodista i membre del consell editorial Albert Om.