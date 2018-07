Ricard Ustrell deixa 'El suplement'

Ricard Ustrell no tornarà a presentar 'El suplement' la temporada que ve. El periodista, que encara negociava amb la direcció de l'emissora la seva continuïtat, ha decidit abandonar el programa que ha conduït durant les tres últimes temporades i, de fet, tampoc no seguirà a Catalunya Ràdio, on treballa des del 2009. La seva intenció és iniciar un nou projecte de cara a la temporada vinent, tot i que no estaria vinculat a la ràdio. Ustrell, de 27 anys, es va posar per primer cop davant dels micròfons quan en tenia 13, i des de llavors no els havia abandonat.

En un missatge que ha fet arribar als col·laboradors del programa aquest dijous, Ustrell explica que necessita "un any de calma" per "agafar aire". La decisió d'abandonar la ràdio arriba en un moment de crisi personal que l'ha portat fins i tot a agafar la baixa, fet que li ha impedit presentar 'El suplement' durant les últimes setmanes. La seva voluntat, però, és tornar a posar-se al capdavant del programa abans que s'acabi la temporada, el 22 de juliol.

"Tota la meva vida, que és curta, m'he dedicat a la ràdio. I ara sento que l'haig de deixar per poder seguir endavant", diu Ustrell en el missatge, i assenyala que "la situació d'aquests últims anys amb l'empresa no ha ajudat", tot i que assegura que no ha estat "l'únic condicionant" a l'hora de decidir plegar. El periodista també afirma que "deixant 'El suplement'" se sent "una mica més lliure". "La llibertat ens fa ser feliços, continuar sent nens. I aquesta decisió passa per això, per comprometre's amb la vida", conclou.

De fet, Ustrell ja fa temps que havia posat sobre la taula la possibilitat de deixar de presentar 'El suplement' a finals d'aquesta temporada. "Crec que s'acabarà", havia dit a l'ARA al desembre, coincidint amb el seu comiat del 'Preguntes freqüents' de TV3. En aquell moment, però, afirmava volia continuar treballant a Catalunya Ràdio, i que estava convençut que trobaria "un nou projecte" a l'emissora pública. Precisament, la tardor de l'any passat va publicar la seva primera novel·la, 'Sense tu', protagonitzada per un jove periodista que decidia, per sorpresa, abandonar la ràdio després d'haver-hi treballat tota la vida.

Ustrell tanca aquesta etapa amb tres èxits indiscutibles. Al capdavant d''El Suplement' –el programa de cap de setmana de Catalunya Ràdio– va arribar a aconseguir 638.000 oients el novembre passat i es va convertir en el programa més escoltat de tota la història de l'emissora pública. També va triomfar amb el programa de debat polític de TV3 'FAQs: Preguntes freqüents', que es va situar com a líder dels dissabtes a la nit totes i cadascuna de les seves emissions. I ho fa fet de nou, recentment, amb les entrevistes televisives de 'Quatre gats', on va conversar amb Manuel Valls, Alex Salmond i Pepe Mujica.

L'arrencada d'any, però, va resultar complicada per al radiofonista. Al gener, va ser sondejat com a possible opció per dirigir i presentar 'El matí de Catalunya Ràdio', en una proposta que no sorgia de la direcció de l'emissora sinó de la presidència de la Corporació. Aquella via, però, no va acabar de prosperar i es va tancar definitivament quan Brauli Duart va deixar les funcions de president del consell de govern per assumir responsabilitat de secretari general al departament d'Interior. La resta de membres van traslladar a Mònica Terribas que no hi havia cap oposició en el consell perquè ella seguís al capdavant del magazín matinal.

Cal sumar-hi, a més, un parell d'onades de l'Estudi General de Mitjans (EGM) en les quals 'El suplement' quedava per darrere del 'Via lliure' de RAC1. Tot i així, les últimes dades, publicades la setmana passada, indicaven que el programa pujava respecte al juliol de l'any anterior fins a situar-se en 380.000 oients cada dissabte i 308.000 els diumenges.

Aquests factors van enrarir la relació d'Ustrell amb la direcció de Catalunya Ràdio. Les distàncies amb Saül Gordillo van ser, de fet, públiques. En una tertúlia en antena, amb el col·laborador Sergi Pàmies, va deixar anar un missatge prou eloqüent: "Pot passar que el director no et saludi en dos mesos i mig". Recentment, el periodista es queixava que s'hagués deixat fora el seu equip en la foto commemorativa dels 35 anys de Catalunya Ràdio: "El dia de la foto devíem tenir la grip, però ens en sentim part", ironitzava.

El dia de la foto devíem tenir la grip, però ens en sentim part. Felicitats @CatalunyaRadio https://t.co/tvzg3VYf8R — Ricard Ustrell (@RicardUstrell) 20 de juny de 2018

La tibantor amb Gordillo –que és un dels noms que sona amb més força per ser el nou president de la CCMA– es va poder intuir també en una entrevista del directiu amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Allà, el periodista expressava la seva voluntat perquè continuessin determinats programes, entre els quals va esmentar 'El matí de Catalunya Ràdio' amb Mònica Terribas, 'Popap', 'Estat de Gràcia', 'Tot costa', el 'Catalunya migdia' amb Òscar Fernández i Empar Moliner o l''Alguna pregunta més?'. No citava, en canvi, 'El suplement', la qual cosa va fer pensar a Ustrell que ni tan sols tenia garantida la continuïtat en el magazín.

Per entendre tot el context, cal tenir present també que les relacions entre la direcció de Catalunya Ràdio i la presidència de la Corporació, els darrers dos anys, han estat més que tenses. En dues ocasions, apostes de Gordillo per a la graella – Albert Om i Cristina Puig– van topar amb el consell presidit per Duart, que va tombar les propostes argüint motius econòmics o administratius. El fet que Ustrell negociés part del seu contracte directament amb el consell de govern va escalfar més la relació amb la direcció de la ràdio, pel que entenia que era una desautorització. En aquesta guerra soterrada entre un càrrec proposat per Convergència (Duart) i l'altre a instàncies d'Esquerra (Gordillo), Ustrell es va situar en un foc creuat del qual no n'ha sortit indemne.