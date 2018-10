TV3 i Catalunya Ràdio oferiran alguns continguts al servei de veu Alexa d'Amazon

TV3 i Catalunya Ràdio seran els primers mitjans de comunicació a integrar continguts en català al servei de veu Alexa d’Amazon, que des d'aquest dimecres està disponible a Espanya. El director de mitjans digitals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Saül Gordillo, ha detallat, en declaracions a l'ACN, que entre els continguts que estaran disponibles a través d'aquesta aplicació hi haurà la portada de Mònica Terribas a 'El matí de Catalunya Ràdio', l’últim butlletí de Catalunya Informació, els titulars del 'Telenotícies vespre' i la previsió del temps.



Gràcies a aquest nou servei, els usuaris d' Amazon Alexa podran posar-se al dia de les últimes notícies directament amb la veu, sense necessitat d’escriure o tocar cap pantalla. La manera de conversar amb Alexa és a través d’uns altaveus intel·ligents, alguns dels quals tenen pantalla i mostren vídeos. L’usuari li demana notícies i el dispositiu els hi ofereix en funció d’una elecció prèvia.

Els continguts dels canals de la CCMA són els únics que es podran trobar en català des del moment del llançament del servei d’Amazon a l'Estat. Estaran disponibles a través dels anomenats 'skills', i n'hi haurà un per a cada contingut. Per exemple, per accedir als titulars del 'TN' caldrà buscar l''skill' anomenat 'TV3-Titulars Telenotícies Vespre' i afegir-lo.

Segons la CCMA, la presència dels seus mitjans a Alexa respon a la seva voluntat d’innovar i ampliar l’accés als continguts de TV3 i Catalunya Ràdio a les noves plataformes tecnològiques. Gordillo destaca que "els mitjans públics són capdavanters a Catalunya amb la presència de continguts informatius de qualitat al servei de veu d’Amazon", i subratlla que "gràcies a TV3 i Catalunya Ràdio els usuaris d'aquest 'smart speaker' podran consumir informació en llengua catalana". Segons ell, l'objectiu és "normalitzar la presència del català" amb aquesta nova eina, "que cada cop tindrà més creixement". Ha indicat que des dels mitjans públics "s'ha d'intentar que hi hagi contingut en català de rigor i qualitat, i que els usuaris de Catalunya o d'arreu del món que vulguin consultar notícies i serveis en català tinguin aquests continguts".

"La idea és que cada cop més gent ens consumeixi i ens consulti a les nostres webs i aplicacions. Com a mitjans públics tenim l'obligació que la presència del català estigui representada i hi hagi continguts a totes els plataformes externes que vagin apareixent", destaca Gordillo, que recorda que, des de principi de temporada, alguns continguts de Catalunya Ràdio tenen presència a Spotify.