TV3 baixa però reté el liderat

L’efecte GH VIP no ha pogut sotragar el liderat de TV3, que reté la primera plaça i s’assegura coronar-se d’aquí un mes com a cadena més vista per novè any consecutiu.

TV3 + CCMA

La pública tancarà l’any amb la millor dada des del 2012

Ja fa setze mesos que TV3 es va enfilar al primer lloc del podi i ningú ha pogut desallotjar-la des d’aleshores. Aquest novembre, malgrat tot, ho ha fet amb un marge ampli, però menys que en els mesos anteriors. El 13,3% aconseguit suposa tenir encara 2,8 punts de marge respecte a Telecinco, però ja no són els 4,3 que tenia un mes enrere. Ha estat un mes d’estrenes irregulars per a la cadena: per sobre de la mitjana del canal ha tingut La nit dels Òscars (24,8%) i El foraster (17,2%), mentre que els debuts de Quatre gats (8,7%) i Atrapa’m si pots (8,8%) van quedar per sota.

Els informatius dels feiners han baixat entre 0,5 i 1,5 punts, la qual cosa ha contribuït també al descens de la dada de TV3, que passa del 14,3% a l’octubre al 13,3%. Amb tot, la pública s’assegura tancar el 2018 com a líder de l’any i amb el seu millor resultat des del 2012.

Pel que fa a la nota qualitativa atorgada per l’empresa GFK a partir d’un sistema d’enquestes, calca per tercer mes seguit el 8,5 que la converteix en televisió generalista més ben valorada.

Els canals secundaris de la Corporació segueixen patint. El Super3/33 repeteix el 0,8%, que és el seu mínim històric; l’Esport3 es deixa una dècima, fins al 0,5%, i el 3/24 en perd dues, per caure a l’1,7%.

8TV

El canal toca el terra de la residualitat amb un 1%

La cadena del Grupo Godó no reacciona i, tot i que puja una dècima, el seu 1% li fa baixar la mitjana anual (actualment en l’1,6%) i la converteix en perillosament residual. La quota del català (sumant els canals de la Corporació i 8TV) queda fixada al novembre en un discret 17,3%.

La 1 + RTVE

La dècima que perd li costa un lloc al rànquing

Si a l’octubre la pública estava empatada amb La Sexta en la batalla per la quarta plaça, una sola dècima -la que ha perdut La 1 mentre el segon canal d’Atresmedia aguantava el tipus- ha decantat aquest mes la victòria cap a la privada. El 7,1 obtingut evidencia que MasterChef no és prou locomotora per treure la cadena d’unes dades massa pròximes al seu mínim històric a Catalunya.

Canals privats espanyols

Segueix el frec a frec entre Antena 3 i Telecinco

A Espanya, el canal més vist acostuma a ser Telecinco, que ha guanyat 22 dels últims 24 mesos. A Catalunya, en canvi, la plata està molt més disputada. Aquest novembre se l’endú Telecinco, amb un 10,5%, però només treu una dècima a Antena 3, que es queda en el 10,4%. Des de principis d’any, el primer canal de Mediaset ha resultat vencedor en quatre mesos (comptant-hi els dos del Mundial), mentre que el d’Atresmedia domina amb set victòries.

El grup de Planeta, a més, domina també amb La Sexta sobre Cuatro. La primera repeteix el notable 7,2% obtingut a l’octubre, el seu millor resultat d’aquest 2018. La seva rival directa, que només la va poder guanyar al juny gràcies al Mundial, es queda en un 5,3%. Això sí, guanya quatre dècimes i s’allunya del mínim que va marcar al setembre i l’octubre, quan va fer un 4,9%.

En el grup de televisions temàtiques, destaca també un altre desplaçament de liderat, per bé que aquest dins del mateix grup. FdF solia coronar-se com a primera, però aquest novembre ho ha fet Energy, també de Mediaset: el canal de sèries internacionals fa un 3,4%, mentre que el de sèries espanyoles es queda en el 3%. Fa quatre mesos consecutius que FdF perd o empata amb Energy.

Resultats a Espanya

Primera plaça per a Telecinco, però Antena 3 retalla distàncies

Telecinco marca de nou un 14,9% que li permet repetir -per tercer mes consecutiu- la seva condició de televisió preferida dels espanyols. Antena 3 es queda en un 12,7% que té el regust positiu de millorar dues dècimes el registre anterior. Qui més pateix és La 1, que es deixa mig punt pel camí i creua, per sota, la dolorosa barrera dels dos dígits, ja que es queda en el 9,9%. La Sexta tanca amb un 7,3% que li dona una bona distància respecte a Cuatro, que puja quatre dècimes gràcies a la màgia de Harry Potter -les pel·lícules del qual ha programat aquests dies- i tanca el mes amb un 5,6%.