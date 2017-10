TV3 no emetrà avui 'Pau, la força d'un silenci'

TV3 no emetrà finalment aquest divendres la pel·lícula 'Pau, la força d'un silenci', i la substituirà per una programació especial centrada en la proclamació de la República Catalana, que s'ha produït aquesta tarda al Parlament. El director del film, Manuel Huerga, ha lamentat el canvi en una entrada a Facebook: "És una llàstima, perquè poques pel·lícules podien ser més oportunes en aquesta data tan important", ha dit.

TV3 encara no ha confirmat el canvi de graella, però la productora del film, Minoria Absoluta, també ho ha anunciat a través de Twitter.

'Pau, la força d'un silenci' es basa en un episodi de la vida de Pau Casals, quan el violoncel·lista (interpretat a la pel·lícula per Joan Pera), exiliat a Prada de Conflent, va decidir que no tornaria a tocar en públic fins que el règim de Franco fos derrocat. La cinta explica com un dels seus alumnes l'intenta convèncer perquè ofereixi un concert extraordinari, que es podria convertir en un homenatge a la llibertat.

El telefilm, produït per TV3, Minoria Absoluta i Euskal Telebista, s'havia d'estrenar aquest divendres (cinc dies després del 44è aniversari de la mort del músic) a les 21.55 h a TV3. Per ara, la cadena no ha anunciat quan l'emetrà.