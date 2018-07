TV3 resisteix l’embat del Mundial

El Mundial és un corró que acostuma a arrasar-ho tot, pel que fa a les audiències, però TV3 ha aconseguit tancar el juny com a líder, encara que sigui en la primera part d’aquest metafòric partit. Mediaset, que és qui té els drets de la competició, ho ha rendibilitzat en forma de millora de resultats tant per a Telecinco com per a Cuatro, però no amb prou potència com per impedir que la pública catalana es coroni cap de grup, per onzè mes consecutiu.

CCMA

TV3 baixa respecte al 14,8% del maig, però lidera en un mes difícil

El 13,7% de quota de pantalla obtingut al juny per TV3 és el resultat més discret de l’any, però igualment meritori, si es té en compte que ha competit contra quinze dies consecutius de partit del Mundial, incloent-hi dos de protagonitzats per la selecció espanyola. Al capdavall, la dada és la millor en un mes de juny des del 2011. Qualitativament, la cadena torna a aconseguir un 8,5 de nota en el panel GFK, la qual cosa fa que iguali el seu propi rècord de valoració per a una televisió generalista, aconseguit abans al març i al maig. Pel que fa a la resta de canals, pateixen més. Començant per Esport3, que baixa una dècima, fins al 0,5%. El 33 no aixeca cap i repeteix el 0,9% dels últims dos mesos, la seva pitjor dada històrica. El 3/24 també baixa -dues dècimes en un mes-, però el seu 1,8% el converteix en el segon canal clarament de la Corporació.

8TV

Pitjor dada des que el canal va deixar de dir-se City TV

Patacada sense pal·liatius per a la cadena del Grupo Godó, que perd en un sol mes una cinquena part de la seva audiència i aterra en un share de l’1,6%. Comença a notar-se l’impacte d’haver-se quedat sense l’ Arucitys i, tenint en compte que el programa encara va funcionar fins al 22de juny, és previsible que l’esvoranc d’audiència s’eixampli els pròxims mesos. Aquesta és la pitjor dada històrica del canal.

Mediaset i Atresmedia

Telecinco i Cuatro treuen bon rendiment dels partits de futbol

El Mundial fa que Telecinco recuperi la plata que va perdre al maig contra Antena 3: 11,6% contra 9,2% del seu competidor. Cuatro també puja, ja que del 5,9% salta al 8,1%. Supera així La Sexta, tot i que aquest canal millora tres dècimes les seves xifres, fins al 7,0%.

RTVE

Caiguda de la pública espanyola, a prop del seu mínim històric

La 1 és una altra de les perjudicades aquest juny, ja que es deixa sis dècimes respecte al maig i cau fins al 6,7%. El més greu és que queda al darrere no només de Telecinco i Antena 3, sinó també dels segons canals, Cuatro i La Sexta. A la derrota de ser el fanalet vermell s’hi suma el fet d’acostar-se perillosament al mínim històric registrat l’agost del 2013, quan la cadena va fer un 6,3% de quota.

Resultats a Espanya

La Sexta, única televisió que resisteix el Mundial de futbol

Telecinco no va tenir problemes gràcies a la perxa del Mundial per revalidar el lideratge, en aquest cas per dissetè mes consecutiu. El 15,8% obtingut li permet millorar un punt respecte a les dades del maig. Els plats trencats els paga Antena 3, que baixa 1,4 punts des del 12,5% del maig i s’enfonsa en la seva pitjor dada mensual en sis anys (11,1%), perillosament a prop del 10,6% que, l’any 2011, va suposar el seu mínim històric. D’alguna manera, el canal de Planeta ja va renunciar a presentar batalla, atès que va avançar el seu final de temporada i es va quedar només amb La catedral del mar com a aposta competitiva. La 1 queda tercera, amb un 9,9%, i baixa de la barrera del 10%.

La batalla entre els segons canals del duopoli acaba també a favor de Mediaset, ja que Cuatro s’ha beneficiat també de partits del Mundial: marca un 8,8%, que són 2,9 punts més respecte al maig i és el seu millor resultat des del juny del 2009. Ara bé, encara que hagi superat així La Sexta, el canal d’Atresmedia es beneficia un cop més de la intensitat política -i sobretot si té l’esquerra com a protagonista-. El juny ha vist la moció de censura que ha permès a Pedro Sánchez convertir-se en president espanyol i això l’ha ajudat a pujar tres dècimes, fins al 7,4%. És l’única cadena que puja, de les que no té el Mundial. (Nota metodològica: les dades de Catalunya són sense convidats, mentre que les d’Espanya els inclouen, ja que allà les cadenes han adoptat unànimement aquest sistema de recompte.)