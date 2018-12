Versions contradictòries sobre qui va avortar l'entrevista de Risto Mejide a Arcadi Espada

Que Risto Mejide va començar a entrevistar Arcadi Espada és un fet. Que l'entrevista no va arribar al final, també. Ara, si va ser el publicista qui va fer fora el convidat, o va ser el periodista qui es va alçar de la cadira és, de moment, qüestió de perspectiva. El columnista d''El Mundo' firmava un article aquest diumenge on relatava la seva experiència televisiva, com a protagonista d'un episodi de Chester, el programa d'entrevistes de Mejide. La conversa va ser dura i el presentador, segons el relat d'Espada, descontextualitzava intervencions seves per tal de fer-lo quedar malament.

Espada ha protagonitzat polèmiques pel fet de reclamar que una mare assumeixi les despeses mèdiques d'un fill amb síndrome de down, si l'ha portat al món sabent que tindria aquesta condició. O bé per un tall en què, tret de context, semblava reclamar que es fes públic un vídeo sexual de la víctima de 'La Manada'. Una de les intervencions del programa era la d'un pare de nen amb síndrome de down, que va poder-se acarar al columnista. "Hi ha una línia subtil, però definitiva, entre una entrevista i un debat, i és que jo cobro per debatre", ironitzava Espada.

A partir d'aquí, Espada va demanar replicar i, segons ell mateix narra, Mejide li va dir que ho podia fer si mantenia "el respecte". Aquell va ser el moment en el qual el convidat assegura que va dir-li que "el millor era acabar l'entrevista". I, sempre segons el seu relat, Mejide "va convenir que sí". Espada conclou: "Em vaig aixecar i el vaig deixar al sofà. Vaig caminar fins a la cantonada del plató i, des d'allà, assenyalant-lo, m'hi vaig encarar: "I que ho sàpigues, que el trampós ets tu"".

Avui –l'endemà de l'article– Risto Mejide oferia una versió diferent. Al seu compte de Twitter, escrivia: "Calla, que sembla que el 'Chester' se li ha posat malament a Arcadi Espada. L'únic cert: és el primer cop que expulso a un convidat del 'Chester'. El millor és que renegui del que ell mateix va escriure. I que molt aviat ho podreu veure i jutjar vosaltres mateixos".