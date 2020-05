Antena 3 rep 'Pasapalabra' amb tots els honors

Pasapalabra torna a Antena 3 vint anys després que aquesta cadena el portés per primer cop a Espanya, i el grup Atresmedia l'ha volgut rebre posant-li la "catifa vermella", en paraules de la seva directora d'entreteniment, Carmen Ferreiro. Per això ha optat per una estrena en prime time aquest dimecres a les 22.45 h, malgrat que les emissions regulars no començaran fins dilluns. A partir de llavors el programa s'emetrà cada dia a les 20 h, el mateix horari que el programa ha ocupat pràcticament des de que es va estrenar, tant en l'etapa d'Antena 3 (2000-2006) com en la de Telecinco (2007-2019).

El canal d'Atresmedia, doncs, li reserva l'espai més privilegiat de la franja de tarda, el que precedeix l'informatiu i que fins ara ocupava ¡Boom!. Aquest concurs va viure un moment àlgid ara fa un any, quan va arribar a superar l'audiència de Pasapalabra gràcies a Los Lobos (l'equip que va batre tots els rècords de permanència i que va acabar guanyant el pot més alt de la història de la televisió), però aquesta temporada ha perdut uns tres punts de share (del 17% que tenia abans de l'estiu ha passat a poc més d'un 14%) i no ha pogut competir contra el seu nou rival, Sálvame tomate, que serà també el gran oponent a batre per Pasapalabra. L'espai que condueix Juanra Bonet, doncs, s'emetrà a partir d'ara a les 19 h. Ho farà, això sí, amb entregues noves, després d'haver omplert les últimes setmanes amb reposicions a causa de la impossibilitat de gravar per la crisi sanitària. Passa exactament el mateix amb ¡Ahora caigo!, que també s'avança una hora, aproximadament fins a les 17.45 h, i omplirà el forat que deixa El secreto de Puente Viejo, que emetrà el penúltim capítol divendres a la tarda i s'acomiadarà dimarts amb un especial de prime time.

D'aquesta manera, la nova graella de tarda d'Antena 3 estarà formada per una sèrie ( Amar es para siempre) i tres concursos. Ferreiro, però, no creu que això pugui suposar un problema de saturació: "Tenen en comú el gènere, però són molt diferents. Al contrari, pensem que enriqueix la nostra oferta de tarda", assegura, i deixa clar que no es tracta d'una solució provisional sinó que el seu pla "a mitjà termini" és mantenir aquesta configuració de la graella. En aquest sentit, destaca que l'entreteniment és un dels punts forts de la marca de la cadena.

Les mateixes proves, nou presentador

La principal novetat d'aquesta nova etapa de Pasapalabra serà el presentador. Després de dotze anys en mans de Christian Gálvez, a partir d'ara el concurs serà comandat per Roberto Leal, que torna a Antena 3 (on ja havia treballat del 2010 al 2014) convertit en una de les cares més cobejades del moment en l'àmbit de l'entreteniment, gràcies al seu bon paper com a mestre de cerimònies d' Operación Triunfo, a Televisió Espanyola, des del 2017. "Sempre he tingut al cap el Roberto com a presentador de Pasapalabra, sempre ha sigut la nostra primera opció", diu Ferreiro. Leal, per la seva banda, assegura que no va dubtar gens quan li van proposar fer-se càrrec del concurs. "Qualsevol presentador d'entreteniment voldria fer un programa com aquest", afirma. En tot cas, durant les pròximes setmanes Leal compaginarà aquesta nova tasca amb la conducció del tram final de la temporada d' OT, que es reprèn dimecres vinent després de la interrupció provocada pel covid-19.

Antena 3 intentarà captar el nombrós públic que fins a l'octubre mirava Pasapalabra a Telecinco i, per fer-ho, estrenarà el concurs sense introduir-hi cap canvi respecte a l'etapa anterior, més enllà del presentador. De fet, l'equip tècnic és el mateix que ha estat fent el programa "durant els últims deu anys", segons Ferreiro, i tampoc no hi haurà canvis en les proves. Així doncs, es manté La silla azul per seleccionar el concursant que s'enfrontarà al guanyador de l'edició anterior, i les quatre proves ja existents per acumular segons de cara al rosco: Una de cuatro, La pista, Sopa de letras i ¿Dónde están? Durant aquest tram del programa, cada concursant disposarà de l'ajuda de dos personatges famosos. Marta Hazas, Fernando Romay, Iñaki López, Andrea Ropero, Itzíar Castro, Javier Calvo, Javier Ambrossi i Cristina Pardo seran alguns dels convidats de les primeres setmanes.

Finalment, els dos participants, ja en solitari, competiran a l'emblemàtica prova final, en què hauran de descobrir la paraula que s'amaga rere cadascuna de les lletres de l'abecedari, a partir de les definicions que els llegeixi Leal. Qui aconsegueixi encertar-les totes s'endurà un pot que començarà amb 100.000 euros però que anirà creixent dia a dia. Si ningú completa el rosco, el concursant amb més respostes correctes s'endurà 1.200 euros i repetirà l'endemà.

Inici sense públic

El programa es va començar a gravar fa tres setmanes i per tant les primeres entregues estaran condicionades per la crisi sanitària. Més enllà dels controls de temperatura i de l'ús de mascaretes i guants per part de l'equip, els efectes més visibles per als espectadors seran l'absència de públic i l'ús d'una taula més gran que l'habitual, perquè el presentador, els concursants i els convidats puguin mantenir en tot moment les distàncies de seguretat. Segons Ferreiro, tot això canviarà "quan les condicions ho permetin".