12 casos de coronavirus a Catalunya i el Barça perd el liderat (2-0 a Madrid): les claus del dia, amb Antoni Bassas (02/03/2020)

És dilluns, 2 de març del 2020. Avui el paraigua farà falta bàsicament al Pirineu i en altres comarques del terç nord, nevarà amb ganes al vessant nord de la serralada i a la tarda la cota arribarà a baixar per sota dels 1.000 metres. Els cops de vent de 70 o 80 km/h s'allargaran fins al vespre en moltes comarques.

1. "Creus que has d'anar a urgències? Truca al 061". És l'anunci de la Generalitat per aquests dies, en què tenim sis casos nous de coronavirus a Catalunya, dos a Girona i quatre a Barcelona, tots lleus i agafats a fora o en contacte amb gent que venia de fora. En total, en tenim 12 casos a Catalunya. El total d'Espanya és de 84. Itàlia ha confirmat 34 morts, 83 curats i 1694 malalts, i per això comença a córrer la idea que els seguidors del Nàpols i Atalanta no viatgin a Barcelona i a València pels partits de Champions, d'aquí dues setmanes. A la Xina, el nombre de casos i de morts s'ha alentit.

2. I, ja que parlem de males notícies, ahir van morir dues persones en un accident de trànsit a Lloret de Mar i en aquests dos mesos del 2020 ja han mort a les carreteres catalanes 23 persones.

3. Després de l'èxit multitudinari de l'acte de Perpinyà de dissabte, Puigdemont, David Bonvehí i Jordi Sànchez són el triangle que ha de decidir si el PDECat s'integra a la Crida, van en coalició i amb quina fórmula es presenten a les eleccions anunciades pel president Torra que encara no tenen data. Ho explica Núria Orriols. Per cert, que Pedro Sánchez va situar Puigdemont i el PP als extrems i ell es va situar al mig, com a garantia de diàleg: "Hi ha gent als dos extrems que segueixen volent abonar la confrontació, la baralla, la bronca… però els dic que el diàleg, malgrat les travetes i obstacles, s'obrirà pas sobre l'obstinació i que la concòrdia vencerà la confrontació i la crispació que hem viscut els últims deu anys".

4. Avui tornarem a veure Albert Rivera, que anunciarà que fitxa per un bufet d'advocats i aprofitarà per dir alguna cosa sobre la lluita interna pel poder a Ciutadans. Ho explica Mariona Ferrer des de Madrid.

5. Als Estats Units, notícia d'aquesta nit: el sorprenent i desconegut guanyador del caucus d'Iowa, Pete Buttigieg, ha plegat. La seva sortida arriba després de la victòria clara que va obtenir la setmana passa a Carolina del Sud. En tenim crònica del Carlos Pérez Cruz des dels Estats Units. I tenim també crònica d' Albert Naya des de la frontera entre Grècia i Turquia, on als refugiats sirians els han dit que Grècia ha obert les portes però, quan hi arriben, els fan fora.

6. I als esports, diu Toni Padilla des de Madrid que qui perdona acaba perdent el liderat. El Barça va caure al camp del Madrid per primera vegada en sis anys després de quedar-se sense idees i sense energia a la segona part: Madrid 2-Barça 0. Madrid líder, amb un punt més que el Barça. Quique Setién: "La derrota és dura, perquè aquests partits sempre t'afecten quan els perds, però tenim capacitat de sobres per sobreposar-nos".

L'Espanyol va empatar a casa 1-1 amb l'Atlètic de Madrid i continua cuer.

7. I un últim apunt: ha mort Ernesto Cardenal, poeta i capellà nicaragüenc, als 95 anys. Era un dels grans exponents de la teologia de l'alliberament, que va topar amb Joan Pau II.