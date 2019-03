Les claus del dia, per Antoni Bassas (15/03/2019)

1. Aquesta matinada hi ha hagut un atemptat en dues mesquites de Christchurch, a Nova Zelanda, que hauria causat un nombre important de víctimes, entre morts i ferits, que les autoritats encara no han quantificat oficialment. Un home hauria entrat amb una arma de foc dins les dues mesquites i hauria disparat contra els centenars de fidels de la pregària del divendres. Hi ha quatre detinguts, l’operació policial continua oberta i les autoritats han demanat a la gent de la ciutat que no surti de casa. La primera ministra de Nova Zelanda ha declarat que l’acte ha comportat una “violència sense precedents”, i ha lamentat que s’hagi atacat immigrants i refugiats.

2. El major Trapero declara davant el Suprem que després de la DUI al Parlament va trucar a les autoritats judicials a Catalunya: "Ens posàvem a disposició de l'òrgan judicial, especialment per si ordenaven algun tipus d'acció en aquest sentit. Accions, per cert, que teníem previstes des de dos dies abans [...] Com la detenció del president i dels consellers si se'ns ordenava, amb un dispositiu que havíem preparat”.

Amb aquestes paraules, Trapero va rebatre l’acusació de rebel·lió, basada en la hipòtesi que els Mossos eren el braç armat de l’anomenat cop d’estat.

Trapero va revelar que havien advertit al Govern que l’1 d’Octubre podia haver-hi conflictes greus d’ordre públic entre els milers de policies i els milions de votants, i va considerar “irresponsables” algunes declaracions del conseller Forn.

3. Ciutadans inicia accions legals contra Torra per no haver retirat el llaç groc de la façana del Palau de la Generalitat. L’Ajuntament de Barcelona sí que ha retirat el seu.

4. El Regne Unit vol una pròrroga fins al 30 de juny per negociar la sortida de la Unió Europea, però això ho acabarà decidint Brussel·les.

5. Troben nou persones d’origen pakistanès amagades en un camió a Santa Perpètua de Mogoda. Un treballador va advertir que se sentien sorolls dintre d'un vehicle. Els Mossos investigaran el recorregut dels immigrants, que diuen que van pagar per fer el viatge.

6. No us perdeu la informació científica del dia: l’investigador Manel Esteller i el seu equip han presentat el resultat de la recerca que ha descobert com les cèl·lules canceroses obtenen energia. Ara es podrien fabricar fàrmacs per bloquejar l’alimentació de les cèl·lules dolentes. Els assajos estan en fase preclínica.

7. A les 12, sorteig de quarts de final de la Champions i del quadre de semifinals. Estigueu pendents de la web de l’ARA per saber-ne el resultat.