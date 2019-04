Les claus del dia, per Antoni Bassas (11/04/2019)

260x366 portada ara 11/04/19 portada ara 11/04/19

1. Avui a la portada de l’ARA hi ha una gran foto d’una mena de dònut lluminós de color carbassa sobre un fons fosc. És la primera foto que mai s’ha fet d’un forat negre. Un equip de científics de 40 països han combinat les observacions de vuit telescopis d’arreu del món i han aconseguit aquesta imatge, que corrobora la teoria de la relativitat d’Einstein.

2. Aquesta mitjanit començarà oficialment la campanya electoral de les eleccions al Congrés i al Senat, que se celebren el diumenge 28. Ahir Pablo Casado es va tornar a embolicar quan va anunciar que abaixaria el salari mínim i més tard se'n va desdir. Recordin que al desembre el govern el PSOE va apujar-lo a 900 euros. Al matí Casado va declarar a Onda Cero: “Si soc president del govern compliré amb l’acord de la negociació del govern amb la patronal i els sindicats per apujar el salari mínim a 850 € l’any 2020. Lliçons de polítiques socials al Partit Popular, cap!” I a la tarda va dir: “Però qui ha dit que abaixaré el salari mínim interprofessional? Ha arribat la ‘fake news’ de la setmana, ja? Després de les dones embarassades i els immigrants… Això és el clixé de l’esquerra. Jo no he dit això, revisin les declaracions. El que he dit és que nosaltres quan arribem al govern el primer que farem serà reunir-nos amb la patronal i els sindicats, que és el que hauria d’haver fet Sánchez. I que l’esquerra no em donarà lliçons de polítiques socials ni d'apujar el salari mínim”.

3. Avui al judici als presos polítics declaren quinze policies que van redactar els atestats l’1 d’Octubre a Barcelona, Girona i Lleida. Ahir policies nacionals van relatar vigilàncies i infiltracions dels Mossos.

Per cert, la Mònica Planas dedica la seva crítica televisiva al 'Sense ficció' de dimarts, sobre els familiars dels presos polítics, i acaba dient: “Un exercici televisiu sobre el Procés diferent del que hem vist fins ara, que ens mostra l’autèntic ofici de viure, el que toca assumir quan et fan viure una vida que no has triat. De tots els documentals sobre el Procés, aquest serà l’únic que els presos hauran de veure quan surtin, en què els explicaran coses que no saben”.

4. En una reunió que s'ha acabat aquesta matinada, els caps de govern de la Unió Europea han donat 6 mesos més de coll al Regne Unit (fins al 31 d’octubre) perquè acordi la manera de fer el Brexit. A canvi, els britànics ja no seuran a la taula de la pròxima Comissió Europea, però hauran de participar a les eleccions europees del mes que ve.

5. I en esports, el Barça va guanyar per 0-1 el Manchester United, amb un gol en pròpia porta dels anglesos després d’una rematada de Suárez. És la primera vegada a la història que els blaugrana s’imposen a Old Trafford. A l’altre partit, Ajax, 1 - Juventus, 1, amb gol de Cristiano Ronaldo.

Torna a l' Ara Bon Dia.