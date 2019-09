Problemes per a Trump i debat al Parlament: les claus del dia, amb Antoni Bassas (25/09/2019)

1. El ministeri de l’Interior no ha aplicat la llei antiterrorista als set detinguts de dilluns a Catalunya, tot i que estan acusats de terrorisme. Han passat la segona nit en una comandància de la Guàrdia Civil a Madrid, on havien de rebre la visita dels seus advocats. Fonts policials espanyoles han confirmat a l’ARA que reforçaran el nombre d’agents a Catalunya de cara a la sentència.

Per cert, us recomanem la crítica de Mònica Planas, titulada “Guia televisiva per crear el terrorista perfecte”.

2. La Cambra de Representants dels Estats Units comença els tràmits per a l''impeachment' (reprovació) del president Trump. Hi ha una gravació de Trump parlant amb el president d’Ucraïna perquè investigui Joe Biden per corrupció. Biden ser vicepresident amb Obama i ara vol ser candidat a la presidència. L’anunci de l''impeachment' l’ha fet la presidenta de la cambra baixa, Nancy Pelosi: “Els actes de la presidència de Trump, la traïció al seu jurament, la traïció a la seguretat nacional i la traïció a la seguretat de les nostres eleccions. Per tant, avui anuncio que la Cambra de Representants tira endavant la investigació per una reprovació oficial. El president ha de passar comptes. Ningú està per sobre de la llei”.

Serà difícil que el Congrés pugui fer caure Trump perquè calen uns vots al Senat que els demòcrates no tenen. Trump no s’ha arronsat i ha autoritzat la publicació de la transcripció completa de la conversa que el compromet.

3. A les 11 començarà al Parlament el debat de política general amb el discurs del president Torra. Entre avui i demà intervindran la resta de partits.

4. El Tribunal Suprem avala treure les restes de Franco del Valle de los Caídos. El Tribunal ha desestimat el recurs dels nets del dictador. Els benedictins de l’abadia no s’oposaran al trasllat. Pedro Sánchez va anunciar que vol que el trasllat del cos del dictador al cementiri del Pardo es faci abans que comenci la campanya electoral: “Avui, 24 de setembre, tanquem, per tant, un capítol fosc de la nostra història i comencem les tasques per treure les restes del dictador Franco d’on han reposat immoralment durant massa temps. Perquè cap enemic de la democràcia mereix un lloc de culte ni de respecte institucional”

5. Una altra decisió judicial: el Tribunal Suprem del Regne Unit ha declarat il·legal, nul·la i sense efecte la suspensió del Parlament que Boris Johnson va fer firmar a la reina. El panorama polític és caòtic. Ho explica Quim Aranda des de Londres.

6. La Cimera del Clima de l’ONU ha acabat fent curt en compromisos. El mateix secretari general de l’ONU, António Guterres, ha reconegut que els avenços són insuficients.

7. Continuem la sèrie de reportatges des de l’Afganistan. Mònica Bernabé ens porta la crònica d’una classe en un autobús-biblioteca. La meitat de les nenes afganeses no estan escolaritzades i això que ja fa 18 anys que van caure els talibans.

8. Als esports, el Barça guanya per 2 a 1 el Vila-real (gols de Griezmann i Arthur) en un partit molt justet de futbol, en què Messi es va retirar del camp a la mitja hora a causa d’unes molèsties l’abast de les quals estan per determinar. Avui, a 2/4 de 7, a l'estadi Johan Cruyff, l’ equip femení del Barça jugarà un partit de Champions contra la Juventus.

Que vagi bé el dimecres.