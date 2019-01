L'entrevista a Forn i la fi de la vaga dels taxistes, entre les notícies del dia

1.

2.

Els taxistes posen punt i final a la vaga. Decideixen acceptar la proposta del Govern per 2.508 vots contra 2.177

3.

Guaidó es proclama president de Veneçuela amb el suport de Trump. El Canadà i les potències llatinoamericanes excepte Mèxic ho aproven i Maduro presenta batalla

4.

Sànchez i Morral faran tàndem per dirigir la Crida. L’entorn d’Agustí Colomines promou una llista alternativa a la candidatura de l’exlíder de l’ANC

5.

Els experiments de Valverde no funcionen a Sevilla (2-0). El tècnic aposta per Boateng en una davantera tan inèdita com desencertada