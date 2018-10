L'habitatge ja és el problema més greu a Barcelona, i quatre notícies més del dia

1.

L'habitatge es corona com el problema més greu a Barcelona. Desbanca el turisme del primer lloc i marca una fita que no s'havia donat amb l'esclat de la crisi. L'Estat retira dos dels tres recursos que hi havia interposats al TC contra la llei de l'habitatge. El govern espanyol manté el que evita l'expropiació de pisos de bancs en ple procés de desnonament

2.

Sanitat ordena retirar immediatament del mercat milers de productes homeopàtics. Valida 2.008 d'aquests articles que sí que han sol·licitat l'autorització de comercialització

3.

El Consell per la República crearà una assemblea escollida per inscrits. Puigdemont afirma que el nou organisme, de dret privat, impulsarà "debats constituents"

4.

La Moncloa diu que no s'enterrarà Franco a l'Almudena i el Vaticà evita posicionar-se. La vicepresidenta espanyola es mostra convençuda que ho evitaran després de reunir-se amb el representant del Vaticà

5.

Rodalies funciona al 66% per la vaga a Renfe. La companyia assegura que s'estan complint els serveis mínims