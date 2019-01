Un 'reggaeton', una balada i un tema pop: les tres primeres cançons finalistes per a Eurovisió 2019

Dos temes de so urbà i una balada èpica són les tres primeres cançons finalistes en la cursa per representar Espanya a Eurovisió. Ahir a la nit es va tancar el primer procés de selecció, basat en la votació popular de 17 propostes presentades per RTVE i defensades pels concursants d''OT2018'. A més d'aquests tres primers temes, la corporació pública n'escollirà set més, que també aniran a la gala final en què els espectadors escolliran la cançó que viatjarà fins a Israel per participar en el festival, que se celebrarà el 18 de maig.

De les tres cançons escollides, la que ha rebut més suports és 'Muérdeme', interpretada per la 'triunfita' María, que es va fer popular per la seva actitud rebel i per la delirant visita del seu nòvio al plató d''OT'. El tema té una base de 'reggaeton' que contrasta amb la proposta de l'any anterior, la balada romàntica 'Tu canción'. Dos dels compositors de la cançó són membres d'El Sueño de Morfeo, grup que va anar a Eurovisió el 2013.

La segona cançó escollida és 'Hoy vuelvo a reír otra vez', una balada èpica a càrrec de Noelia (setena expulsada d''OT2018'). Un dels autors del tema és Álex Ubago. La tercera proposta es diu 'La clave' i la defensa Natalia, la tercera finalista d'aquesta edició del 'reality'. El tema pop ha estat compost, entre d'altres, per Merche.