El responsable de l'escorcoll a Economia el 20-S: "No gosàvem sortir, ens haurien matxacat", i quatre notícies més del dia

1.

El responsable de l'escorcoll a Economia el 20-S: "No gosàvem sortir, ens haurien matxacat". Marchena demana més concreció al guàrdia civil, que responia amb evasives a les defenses. Puigdemont demana un "informe legal independent" per comparar la decisió del tribunal alemany i la del Suprem. La defensa diu que les autoritats belgues revelaran qui va seguir l'expresident des de Finlàndia.

2.

L'exprofessor dels Maristes jutjat per abusos insinua que hi havia altres docents implicats. Els Mossos expliquen que el centre no va voler facilitar dades de l'acusat, al qual han començat a jutjar.

3.

Brussel·les enllesteix els preparatius de contingència per al Brexit caòtic. La Comissió activa un telèfon gratuït per a dubtes sobre la sortida del Regne Unit.

4.

Tres nous batxillerats per seduir els alumnes que volen fer FP. S'impulsa un batxillerat de 3 anys, obtenir alhora un grau de FP i fer matèries de cicles formatius.

5.

I per acabar el dia, una proposta del nostre equip d'interactius i del 'Criatures': " 9 mesos en forma! Quin tipus d'activitat física beneficia la dona embarassada i el fetus?"