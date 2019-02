El dia que Espanya s’allunyarà una mica més

Aquest dimarts, precisament, no és un bon dia. Després de molts mesos tornarem a veure i sentir els presos polítics, tractats com uns delinqüents. Perquè no hi ha dubte que són presos polítics. Si es jutgessin els fets de l’1-O amb la imparcialitat que caldria no estarien acusats de rebel·lió i no s’haurien passat més d’un any en presó preventiva. Aquests dies sento l’argument que el govern espanyol no ha de crear cap taula de diàleg perquè per dialogar ja hi ha el Parlament. Que els hi preguntin a la presidenta Carme Forcadell i als membres de la mesa, i al PSC, el PP i Ciutadans, que van anar al Constitucional, si es pot dialogar de tot al Parlament. No, no és un bon dia. Només faltava sentir Mónica Oltra banalitzant la repressió. Deu estar encantada amb la justícia espanyola, que persegueix el president Puigdemont, no com la belga o l’alemanya, que l’han deixat en llibertat.