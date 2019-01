Torra, sobre els presos: "No volem que siguin jutjats, però ells volen ser-hi per plantar un mirall davant l'Estat"

La mateixa setmana que està previst el trasllat dels presos a Madrid –serà aquest divendres dia 1–, la Generalitat ha fet un acte de suport institucional als processats per rebel·lió que afronten el judici pel referèndum de l’1-O.

El missatge, transmès a través de Meritxell Lluís, presidenta de l'Associació Catalana pels Drets Civils i parella de Josep Rull, ha sigut clar: "Els presos volen que comenci el judici per poder parlar i que els sentim. [...] Acompanyem-los amb la serenor i la certesa que són innocents i amb la voluntat i la fermesa de no renunciar a res".

També el president de la Generalitat, Quim Torra, ha insistit en la mateixa idea: "Ara ens toca acompanyar els nostres companys cap a Madrid. Cap de nosaltres vol que siguin jutjats, però ells volen anar allà per plantar un mirall immens davant l'Estat i fer que sigui un altaveu pels drets civils i les llibertats", ha assegurat, amb el suport de consellers, alts càrrecs del Govern, diputats de JxCat, ERC, els comuns i la CUP. També amb la presència de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i membres de la junta d'Òmnium. "[Els presos] Volen anar al judici no pas a defensar-se de res perquè no han comès cap delicte, sinó a dir la veritat", ha afegit el president. Una manera també d'esvair –amb el suport del Govern, entitats i familiars– qualsevol convocatòria per impedir-ne el trasllat, ja que els empresonats també volen anar a aquest judici.

▶ La presidenta de l' @ACDretsCivils, @mlluisvall, intervé en nom de l'associació a l'acte de suport institucional a les preses i presos polítics i a les seves famílies. pic.twitter.com/HG0dwyG4in — Govern. Generalitat (@govern) 30 de enero de 2019

▶ Intervenció del #president @QuimTorraiPla en l'acte de suport institucional a les preses i presos polítics i a les seves famílies: "Vam començar junts i lliures i acabarem junts i lliures. No esteu soles. No esteu sols. Sempre al vostre costat". pic.twitter.com/NQkSW6lsYR — Govern. Generalitat (@govern) 30 de enero de 2019

Torra ha reclamat que no hi hagi condemna: "Marxen com a presoners de l'estat espanyol amb la consciència tranquil·la que van fer el que havien de fer i el que els havíem demanat que fessin. [...] Demanem la seva absolució i que tornin com a homes i dones lliures", ha afegit el president.

Amb tot, ha insistit que votar en un referèndum no es pot convertir en un delicte i que aquest procés judicial representa també un "judici a tot un poble i al seu dret a l'autodeterminació". Després de recordar que "ja els han pres més d'un any de llibertat que ningú els podrà tornar", ha augurat que els tribunals internacionals els donaran la raó.