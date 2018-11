Adrià Carrasco no es planteja tornar a Catalunya mentre no es retiri l'ordre de detenció

L'Audiència Nacional ja no investiga Adrià Carrasco per terrorisme, rebel·lió i sedició. Tot i això, el membre del CDR d'Esplugues exiliat a Bèlgica des de l'abril passat no es planteja tornar a Catalunya perquè encara pesa sobre ell l'acusació per desordres públics, que ara passarà a mans d'un jutjat ordinari. Carrasco creu que per tornar cal que es retiri l'ordre de cerca en contra seu. Carrasco creu que el més possible és que el jutjat que assumeixi el cas sigui el de Barcelona, però això no el fa tenir més esperances.

"De moment l'ordre de cerca i captura continua en vigor, les cautelars de la Tàmara es mantenen i nosaltres el que volem és l'absolució total, perquè creiem que les accions per les quals se'ns acusa són totalment legítimes", ha explicat aquest mateix dimarts unes hores després que es fes pública la decisió de l'Audiència.

El noi d'Esplugues, el primer exiliat que no és polític arran dels fets de l'1-O, confessa que té la intenció de tornar a Catalunya: "Però primer hem de veure com evoluciona el cas". Per això deixa també en mans dels seus advocats (l'equip legal de Puigdemont) la decisió sobre quin ha de ser el pas següent. Un cop ha sabut la decisió judicial, ha explicat que ha parlat amb Tamara Carrasco, i ha dit tots dos la interpretaven només com "un pas": "Són ells els que ens han posat aquí, no ens estan fent un favor, no ens estan perdonant la vida", recalca el membre del CDR.



Adrià Carrasco va explicar en una entrevista a l'ARA que des del principi tenia clar que "no es deixaria enxampar" i per això va decidir escapar-se abans que la policia el detingués, quan van anar a casa seva el 10 d'abril. Des d'aleshores aquest noi de 25 anys viu a Brussel·les.