Albiol amenaça els funcionaris de perdre la feina si no obeeixen l'aplicació del 155

El líder del PP a Catalunya, Xavier Garcia Albiol, ha amenaçat aquest dimecres els funcionaris catalans de perdre la feina si es declaren "en rebel·lia" i no acaten l'aplicació de l'article 155, que està previst que s'aprovi a finals d'aquesta setmana al Senat. En una entrevista a TV3, Albiol ha negat que això sigui un "missatge greu" i ha assegurat que és un "missatge de garantia", perquè és el que passa a totes les empreses. "Si hi ha un treballador que per qüestions ideològiques diu que no segueix les instruccions del seu responsable, primer l'avisen, després tornen a avisar-lo, a la tercera vegada també, i a la quarta perd el lloc de treball", ha afirmat.

Així, s'ha mostrat confiat que "la immensa majoria" de treballadors públics catalans seguiran "fent la seva feina" tot i l'aplicació del 155, però ha deixat clar que a aquells que optin per una "situació de rebel·lia" contra el control de la funció pública per part de l'Estat, se'ls aplicarà el "sistema de sancions" previst, que inclou "perdre la seva feina, esclar que sí". A Catalunya hi ha 200.000 funcionaris.

En l'acord del consell de ministres per aplicar el 155 ja s'avisava que si els funcionaris o qualsevol cos de l’administració no l'acaten, seran denunciats a la fiscalia per incompliment del seu “deure de fidelitat” a la Constitució i l’Estatut i s’enfrontaran a responsabilitats penals. L’acord també els adverteix que l’incompliment “podria ser constitutiu de responsabilitat disciplinària”, i que aquesta situació pot tenir conseqüències també “patrimonials i comptables”.

Amb l'aplicació del 155 hi ha diversos col·lectius que estan sota el punt de mira del PP, com la comunitat educativa. Albiol s'ha reafirmat en les seves declaracions sobre l'escola catalana. Si fa uns dies va dir que "a la majoria" s'educa per odiar Espanya, aquest dimecres ha dit que "una part de l'escola ensenya a odiar Espanya". "Hi ha una part, que no és la totalitat, que està educant perquè els nens creixin en un sentiment de no pertinença i de rebuig a Espanya", ha insistit.

El líder popular ha posat d'exemple una escola bressol pública de Barcelona que té una estelada a la façana, i un institut de Mataró en què el director es va fer ressò d'una manifestació estudiantil en contra de "la repressió franquista".

Per això, s'ha mostrat "partidari de fer una sèrie de reformes" perquè l'educació "tingui un fil conductor a tot Espanya", si bé ha admès que "durant aquests sis mesos" de possible aplicació del 155 "poc es podrà fer".

De fet, les paraules d'Albiol van encendre tant la comunitat educativa que les entitats que s'engloben dins el marc unitari de la comunitat educativa (MUCE) estan estudiant la manera de presentar una querella contra el líder del PP de Catalunya per les seves declaracions sobre l'escola catalana.

A banda de l'escola, un dels sectors que pot notar més l'aplicació del 155 són els mitjans públics catalans. Albiol ha acusat TV3 de ser "la principal pota d'agitació independentista" del Govern.

Albiol ha defensat una vegada més l'aplicació de l'article 155, encara que ha dit que no suspèn l'autonomia. Segons ha defensat, posar en marxa aquest article de la Constitució només significarà "tornar al marc constitucional", una iniciativa que compta amb el suport de la gran majoria del Congrés –hi dona suport el PP, PSOE i Ciutadans–, de les autoritats europees i de la justícia.

Així, ha dit que l'aplicació del 155 s'aturarà si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "posa punt final" al procés sobiranista, anuncia que seguirà amb el Procés però dins les vies legals i convoca eleccions. "Així no hi hauria d'haver excessius problemes", ha dit. En ple debat entre el PP i el PSOE sobre si unes eleccions són suficients per frenar el 155, Albiol ha deixat clar que no n'hi hauria prou amb uns nous comicis autonòmics.

El mateix ha explicat l'exministre d'Afers Exteriors, José Manuel Garcia Margallo, també a TV3. Segons ell, "el 155 és inevitable passi el que passi, encara que es convoquin eleccions".