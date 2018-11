Aznar acusa Pedro Sánchez de desaprofitar el Brexit per guanyar sobirania sobre Gibraltar

L'expresident espanyol José María Aznar ha assegurat avui que "no és acceptable que Espanya no hagi fet cap pas més endavant en la situació a Gibraltar" i que més enllà de documents signats amb una força legal discutible, el que cal avaluar és si Espanya "ha progressat d'alguna manera en relació a Gibraltar", una pregunta que per al president espanyol té una resposta clarament negativa. Aznar ha fet aquestes declaracions en la cloenda del III Fórum de Ideas FAES Valencia, que s'ha focalitzat en l'anàlisi de la fiscalitat, el finançament autonòmic i la gestió pública, després que les dues edicions anteriors es dediquessin a avaluar la situació de l'educació i la sanitat.

El president de la FAES ha aprofitat la seva intervenció per acusar el govern de Pedro Sánchez de presentar-se com una alternativa i haver acabat finalment esdevenint una "extravagància". En aquest sentit, Aznar ha defensat que "la política és complexa, però no pot ser banal, contradictòria i incomprensible", i ha assegurat que a Espanya existeix una majoria social que desitja que se superi una època de "desvergonyiment i desordre".

L'excap del PP ha acusat el PSOE de ser capaç de tot, "per al qual qualsevol soci és bo si l’enemic és el PP", i disposat a governar "de la mà d’aquells que estan acusats en termes penals de rebel·lió i en termes polítics de colpisme".

Aznar ha aprofitat la proximitat amb el 40è aniversari de la Constitució per defensar la vigència del text, i ha assegurat que les formacions polítiques que la qüestionen són les "que elogien ETA i els seus còmplices polítics".

El president de la FAES ha recordat també la figura de l'expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, empresonat pel presumpte cobrament de comissions il·legals durant la seva etapa al capdavant del Consell. Aznar ha recordat que Zaplana pateix "una leucèmia amb perill de mort", i ha defensat que "independentment del judici o del secret de sumari [que encara és vigent], l’estat de dret no és incompatible amb la compassió i el sentit humanitari".