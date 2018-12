Borràs explicarà al Parlament la seva activitat al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes

La consellera de Cultura, Laura Borràs, donarà explicacions al Parlament de Catalunya sobre la seva etapa (2013-2018) al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) . La consellera compareixerà dimecres a petició pròpia en una sessió informativa de la comissió de cultura, després que la setmana passada es fes públic que els Mossos d’Esquadra investigaven possibles irregularitats en l’adjudicació de contractes durant la seva època.

El cos policial va entrar a la ILC i al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) per recollir informació. Des de fa deu mesos investiguen un cas relacionat amb la contractació de serveis informàtics per remodelar pàgines web oficials en què suposadament es fraccionaven els encàrrecs per sota dels 15.000 euros per no haver de fer concurs públic.

La consellera ho va negar a TV3 i va especificar que fins i tot per sota dels 15.000 euros la tria dels proveïdors no era discrecional, sinó que es demanaven diferents pressupostos. "No s'aguanta per enlloc", va afirmar, i va explicar que com a entitat autònoma la ILC passava "una auditoria mensual" i que els procediments eren clars i es complien. Per això va defensar "amb contundència" i "de manera decidida i valenta" la gestió dels treballadors i d'ella mateixa, i va demanar "que no s'esquitxi la feina i el prestigi d'una institució que té una llarguíssima trajectòria".