Borrell acusa Torra de “vilipendiar” Espanya

El ministre d’Afers Estrangers, Josep Borrell, va carregar aquest dilluns contra el president de la Generalitat, Quim Torra, durant la seva participació en la celebració del tercer Fòrum Regional de la Unió per la Mediterrània (UpM), que va tenir lloc a Barcelona. Borrell va justificar no haver convidat Torra a l’esdeveniment. “El ministeri d’Afers Estrangers ha considerat no convidar-lo per no donar-li un escenari apropiat perquè continués vilipendiant el bon nom d’Espanya i perquè no distorsionés aquesta reunió convertint-la en una cosa diferent del que ha de ser”, va dir el ministre en la roda premsa conjunta d’aquest acte, on van participar representants dels 43 països que formen part del fòrum.

Segons va recordar Borrell mateix, no és el primer cop que no es convida el president de la Generalitat: ni en la primera edició del fòrum, el 2016, ni en la segona, el 2017. Amb tot, l’any passat el president Carles Puigdemont hi va participar igualment per dedicar una benvinguda als assistents en què també va defensar Catalunya com un país d’acollida.

Les referències de Borrell a l’absència de Torra no es van acabar aquí. Responent als periodistes, el ministre d’Afers Estrangers va advertir Torra que “ha de saber que no pot declarar que l’Estat espanyol és el seu enemic, no pot fer xantatge al president del govern espanyol dient que si no li aprova el referèndum d’autodeterminació no li aprovarà qualsevol cosa. No pot convertir-se en el capitost dels agitadors del carrer”. “Si fa tot això, no pot esperar que se’l convidi a un acte protocol·lari, per raons merament protocol·làries, la presència del qual no és imprescindible”, va sentenciar el membre del govern espanyol.

El president Torra va replicar per Twitter les paraules de Borrell: “Realment, un altre dels nobles i elegants gestos del Sr. Borrell, en aquest cas vers el president del país on va néixer. No es preocupi, Sr. Borrell, ja faré arribar el meu discurs a tots els assistents”, va escriure Torra. A més, el departament de la Presidència va difondre un comunicat en què acusava el ministre de voler “silenciar” Torra. A més, l’executiu català va lamentar “la falta de respecte institucional cap a la Generalitat, després que no s’hagi permès la participació de cap membre del Govern en aquest esdeveniment, tenint en compte que se celebra a Barcelona i que, a més, la seu de la UpM s’ubica en espais cedits per la Generalitat”, deia l’escrit. En edicions anteriors, el fòrum s’havia celebrat al Palau de Pedralbes, però ahir va tenir lloc a l’hotel Princesa Sofía. Així el govern espanyol va evitar sol·licitar fer ús un espai de l’administració catalana.

“No és un bon indicador que s’hagi volgut silenciar el Govern, una mostra més de la incomoditat del govern de l’Estat amb la llibertat d’expressió”, destacava també el comunicat, a més de subratllar que la Generalitat va fer “gestions per participar en el fòrum davant l’absència d’una invitació per part de l’executiu espanyol”. “Quan faltaven 24 hores per a l’inici d’aquest esdeveniment, el govern de Pedro Sánchez encara no havia donat cap resposta”, lamentava el departament de la Presidència.