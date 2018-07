Cospedal creu que Casado és una "magnífica opció" per presidir el PP

La secretària general del PP i exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha donat suport aquest dilluns a Pablo Casado, en una trobada informativa al Fòrum Europa. Es tracta de la primera vegada que Cospedal –enfrontada amb l'altra candidata, Soraya Saénz de Santamaría– dona suport públicament a Casado.

"La meva presència aquí vol dir que avui el PP ha d'oferir als nostres militants i els nostres votants un projecte il·lusionant i un projecte de futur, i crec que un PP fort i unit i un PP amb conviccions ha d'estar preparat", ha manifestat Cospedal, que ha afegit: "Hem d'estar preparats per lluitar per Espanya i pels espanyols, i crec que Pau Casado pot ser per això una magnífica opció".

A banda de Cospedal, a l'acte també hi han acudit l'exministre de Justícia, Rafael Catalá; el president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, i els vicesecretaris del PP Javier Maroto i Andrea Levy, entre d'altres.