EN DIRECTE | Torra avisa que la crisi es pot allargar fins al juny si no es prenen ja mesures més restrictives

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe]

La situació actual es pot allargar fins el mes de juny si no es prenen ja mesures més restrictives de confinament. Aquest ha estat l'avís que ha llançat el president de la Generalitat, Quim Torra, en la seva compareixença aquest dimecres al Parlament per donar explicacions sobre la gestió del Covid-19. En un to greu i amb dades "molt preocupants" sobre la taula, ha dit que si el govern espanyol (que ara té les competències) no actua en breu i es manté el ritme actual de contagis, es pot arribar a un pic a Catalunya similar a Itàlia, que és el país del món amb més morts pel coronavirus.

"El confinament, com més dràstic millor", ha dit el president, perquè així la crisi "serà més curta" -ha afegit-. "La prioritat ara ha de ser la salut perquè després tinguem la possibilitat de recuperar-nos econòmicament", ha acabat. En el que depèn d'ell, ha seguit, es prendran les mesures necessàries per augmentar el distanciament social i reduir el ritme de contagis. "No és un problema polític ni de banderes, ja n'hi ha prou de fer demagògia. És un problema sanitari", ha asseverat, referint-se a Pedro Sánchez.

"Em dirigeixo a tots vosaltres amb la sinceritat que exigeix el moment crític que viu el país. Les pitjors perspectives no poden paralitzar-nos. Viurem dies amb llàgrimes als ulls, però ens en sortirem", ha conclòs el president de la Generalitat.

El cap de l'executiu català ha explicat que l'escenari descrit és un dels supòsits amb el que treballen els experts que assessoren la Generalitat i per això ha exigit celeritat al govern espanyol, que avui allargarà al Congrés dels Diputats quinze dies més l'estat d'alarma. "Necessitem intensificar les mesures de confinament per frenar els contagis, no és el resultat de cap caprici sinó de recomanacions científiques", ha expressat el president en una intervenció dirigida als presidents dels grups i els subgrups parlamentaris.

Així, ha recordat que Torra va reclamar el confinament total de Catalunya ja fa més d'una setmana, però que no es va poder concretar perquè amb l'estat d'alarma el president espanyol, Pedro Sánchez, concentra les atribucions de la Generalitat. El president ha remarcat que Catalunya és un focus de contagi i que, per tant, s'ha de confinar encara de forma més restrictiva (tancar ports i aeroports, a més d'aturar l'activitat laboral no essencial), així com la comunitat de Madrid o altres autonomies.

En aquest sentit, ha posat en valor que aquest passat diumenge, en la reunió telemàtica de presidents autonòmics amb Sánchez, ja no va ser l'únic que va reclamar actuar en aquesta línia: se n'hi van afegir altres com la presidenta de la Comunitat de Madrid i dos caps de govern més.

Malgrat les crítiques a la Moncloa, el president ha assegurat que si avança en un paquet de mesures més ambiciós, tindrà el suport de la Generalitat.

Aquestes són les mesures, en resum, que ha proposat el president: - Confinament total: aturar l'activitat laboral que no sigui essencial. - Protecció a la ciutadania amb una renda bàsica universal - Suport a pimes i autonòms amb crèdits i liquiditat - Supensió de pagament d'impostos, lloguers i subministraments - Concentració màxima de recursos al sistema sanitari

"Transparència" en el repartiment de recursos sanitaris

Torra ha fixat com a objectius, a banda de frenar contagis amb més mesures de distància social, augmentar la capacitat del sistema sanitari per evitar el col·lapse: més llits d'UCI i també equips d'autoprotecció per a sanitaris, respiradors i més testos de detecció ràpida del virus.

Així, ha demanat que hi hagi "transparència" en el repartiment d'aquest material, que a partir d'ara es compra i es distribueix de forma centralitzada des de Madrid.

Després de fer un repàs cronològic de les mesures que ha pres el Govern -com la línia de préstec de 1.000 milions d'euros per donar liquiditat a les empreses-, el president ha fet èmfasi en la situació de les residències de gent gran: "Preocupació màxima. És un focus de risc importantíssim i cal vetllar per a ells i pels professionals que els atenen".

Torra ha fet una crida a l'oposició per treballar de forma conjunta: "Hem sigut adversaris implecables, però ara per a mi no hi ha colors polítics".

D'altra banda, en les mesures econòmiques, Torra ha demanat que es suspengui la regla de despesa per a les comunitats autònomes per enguany i l'any que ve, de manera que els governs es puguin endeutar més per fer front al coronavirus. "Sembla mentida que no s'hagi fet ja i que ho hàgim de reclamar", ha dit, indignat. També ha reclamat més ajudes pels autònoms, ja que creu que les mesures preses fins ara pel govern espanyol són insuficients. "Cal actuar ja i fixar un futur de confiança als nostres petits empresaris i treballadors", s'ha reafirmat, per tal que puguin confinar-se a casa.

"La solidaritat haurà de durar una temporada ben llarga", ha advertit el president, en relació a la gestió posterior que s'haurà de fer de l'emergència sanitària. Així, també ha fet una crida a l'oposició per treballar de forma conjunta: "Hem sigut adversaris implacables, però ara per a mi no hi ha colors polítics".

Pressupostos com més aviat millor

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha centrat la seva intervenció en la vessant econòmica de la crisi. Ha defensat aprovar els pressupostos de la Generalitat de 2020 com és aviat millor, encara que ha admès que no preveuen els efectes de la pandèmia que s'ha desfermat. El seu argument és que és millor tenir uns comptes vigents del 2020 que inclouen un augment de la despesa de 3.000 milions d'euros, que no pas els actuals, que són els prorrogats de 2017. Ha avisat també que no té sentit fer-ne uns de nous perquè es tardaria "sis mesos" en elaborar-los. S'ha compromès a que, un cop aprovats, s'introdueixin les modificacions pressupostàries que calguin i fer-ho en col·laboració amb l'oposició.

També ha formulat diverses exigències al govern espanyol, entre elles, que financi una renda ciutadana universal amb el fons que injecta el Banc Central Europeu (BCE). És a dir, que els diners vagin del BCE "a la butxaca dels ciutadans". A més, considera que el govern espanyol hauria de deixar en suspensió la regla de depesa que aplica a les autonomies i els ajuntaments perquè aquestes administracions puguin dedicar el màxim de recursos a intentar pal·liar els efectes de la crisi.

En una compareixença complicada per diversos problemes tècnics, també el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha donat explicacions als grups parlamentaris. Buch ha anunciat que els Mossos posaran en marxa noves mesures contra la violència masclista, en un moment en què dones víctimes poden veure's confinades amb el seu agressor. Pel que fa a les crítiques que ha rebut el Govern per les reticències a determinades actuacions de la Unitat Militar d'Emergències (UME), el conseller ha insistit que "no rebutja ajuda de ningú". Però tot i això ha considerat que Catalunya "té un sistema propi d'emergències i seguretat que altres territoris no tenen, i requereixen més aquesta infraestructura que l'Estat pot aportar".

Buch també ha respost a Cs que l'112 "no és de pagament". Pel que fa a aquest servei d'emergències, ha explicat que s'ha ampliat la sala de rebuda de les trucades de Reus i se n'ha creat una altra a Barcelona. També respecte al material de protecció dels treballadors, que està centralitzat a través del departament de Salut, el conseller s'ha mostrat convençut que "ens anirà arribant", tot i que la "centralització de l'Estat no hi ha ajudat". Sobre la Conca d'Òdena, el confinament de la qual penja d'Interior i Salut, Buch ha donat pocs detalls: "S'estan analitzant les dades".

Compareixença extraordinària

El president compareix de forma excepcional i sense precedents a la història parlamentària: a través de videoconferència. Des que va començar l'emergència sanitària, la cambra també ha hagut d'adaptar-se a la nova situació i ha pres mesures per evitar el contagi entre els seus membres. De fet, el mateix president està aïllat des de fa setmanes perquè va desenvolupar el coronavirus.

Torra ha intervingut davant dels presidents dels grups i subgrups parlamentaris, que estan connectats a la compareixença també per videoconferència. El president té un temps il·limitat per donar explicacions, mentre que l'oposició té un màxim de deu minuts. És el president del Parlament, Roger Torrent, l'encarregat d'ordenar el debat.

El cap de l'executiu, però, no és l'únic membre del Govern que donarà explicacions, també ho farà el vicepresident, Pere Aragonès; el conseller d'Interior, Miquel Buch; i la consellera de Salut, Alba Vergés. En aquest cas, l'oposició els podrà replicar per un temps màxim de cinc minuts.