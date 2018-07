El Diplocat reobre amb voluntat de "continuïtat" i de projecció de la "pluralitat" del país

El Diplocat reprèn la seva activitat amb la primera reunió del ple del patronat celebrada aquest dimecres amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller d'Exteriors, Ernest Maragall. En una compareixença posterior a Palau, Torra ha destacat que es tracta d'un "instrument transversal" que amb el sí unànime de les 21 entitats integrants ha decidit continuar amb la seva tasca de projecció exterior després de l'intent de supressió per part del govern espanyol amb l'aplicació del 155. "Hi ha un contingut explícit de continuïtat amb la tasca que es va fer", ha assenyalat Maragall al seu torn, i ha indicat que una de les funcions serà explicar "el moviment polític" que es viu a Catalunya i fer una "clara defensa del projecte de país".

En aquest sentit, Maragall ha assegurat que una de les qüestions que es traslladaran fora de territori català serà el dret d'autodeterminació, per bé que es farà tot apuntant la "pluralitat que existeix sobre aquesta qüestió". El conseller ha anotat que "més enllà de la representació de país", el Diplocat ha de servir per "afirmar el respecte a nosaltres mateixos com a país i societat". Després d'aquest primer de trobada amb tots els actors integrants de l'organisme, Maragall ha destacat que ara caldrà definir l'estratègia, els plans de treball i la composició de l'equip, entre altres coses.

Sobre aquesta darrera qüestió, Torra ha anunciat que la secretària d'Acció Exterior de la Generalitat, Natàlia Mas, serà la secretària general provisional del Diplocat fins que no s'esculli la persona definitiva en un segon ple ordinari del patronat. Serà abans de finals d'any, han apuntat fonts del departament. A més, Torra ha asseverat que hi ha la "voluntat de restitució" dels treballadors que van perdre la feina per l'intent de liquidació per part del govern espanyol. "Cal estudiar cas per cas", ha anotat el president.

En la seva compareixença a la comissió parlamentària d'acció exterior, Maragall va assegurar la seva intenció que el proper secretari o secretària general del Diplocat pogués explicar-se al Parlament i avaluar les funcions d'aquesta institució conjuntament amb la resta de forces polítiques. Preguntat per aquesta qüestió, el conseller ha reiterat que les explicacions existiran i que fins i tot abans el propi Maragall espera donar compte als grups del punt al qual s'ha arribat.

Tensió "artificial" de Borrell

El conseller també ha abordat la polèmica amb el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, sobre si la Generalitat ha de demanar un informe preceptiu per reobrir les delegacions a l'exterior. "La discussió de fons és si admet el concepte de delegacions a l'exterior i sobre això no han dit res perquè està plantejat i fet d'acord amb les nostres responsabilitats", ha anotat Maragall, que ha assegurat que "no hi ha d'haver cap problema, a no ser que vulguin mantenir un nivell de tensió que és més artificial que real".