ERC posa ara data a la recuperació de la taula de diàleg: Rufián reclama que es reuneixi no més tard del juny

Esquerra torna a fixar horitzons temporals, tot i que fa només uns dies el portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, va assegurar que fa temps que el seu partit havia après que és dolent "posar-se sogues al coll". En la seva intervenció durant el debat de la pròrroga de l'estat d'alarma fins al 9 de maig, ha reclamat que la taula de diàleg entre la Generalitat i la Moncloa que van pactar els republicans amb el PSOE per l'abstenció a la investidura es torni a reunir quan acabi l'estat d'alarma. "O no més tard del mes de juny", ha anotat Rufián, que ha demanat que la gestió de la crisi sanitària "no ha d'oblidar la política". El portaveu dels republicans a la cambra baixa ja va traslladar al president espanyol, Pedro Sánchez, en la trobada telemàtica de divendres passat que volia que es recuperés l'espai de diàleg per abordar el conflicte català.

Sánchez li ha recollit el guant i li ha assegurat que "no està en l'ànim del govern [espanyol] postergar els problemes". Ha recordat que va parlar amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident Pere Aragonès de la necessitat d'ajornar-la durant la crisi del coronavirus. Avui ha assegurat que la Moncloa té la voluntat de reprendre el diàleg "quan hi hagi les situacions oportunes", sense comprometre's a que hi hagi una nova reunió el juny.

La reivindicació del portaveu d'ERC coincideix amb la crítica a "l'oportunisme recentralitzador" que, al seu entendre, el govern espanyol està implementant en la gestió del covid-19. De fet, Rufián va deixar clar que l'única línia vermella a la seva participació al Pacte de Reconstrucció Econòmica i Social és que no es retirin competències a les comunitats autònomes. "Des del minut zero han optat per l'aquí mano jo i la bunquerització en molts moments. La recentralització agreuja la situació", ha afirmat Rufián en el seu discurs, i ha sol·licitat una gestió "asimètrica" per territoris. "L'estat d'alarma nacional hauria de deixar pas a la gestió territorial asimètrica de l'estat d'alarma. Només un tractament quirúrgic ens farà sortir de la crisi, i això passa perquè les comunitats autònomes recuperin competències", ha insistit.

En la mateixa línia, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, que ha reaparegut presencialment a l'hemicicle després que en les sessions anteriors publiqués les seves intervencions a les xarxes socials, també ha criticat les receptes "reaccionàries" de l'executiu espanyol. La portaveu independentista ha dit al govern de Sánchez que "se'ls ha acabat el crèdit". "Els hem dit per activa i per passiva que un altre pla de confinament és possible", ha assenyalat, i ha demanat "un pas més" i que "permeti que cada territori gestioni el procés". "Tenen pla?", ha preguntat Borràs, i ha afegit: " Hi ha un altre estat d’alarma possible: amb descentralització, competències i un pla elaborat per experts".

La diputada ha confirmat aquest dimecres que el seu grup votarà en contra, per primer cop, de la pròrroga de l'estat d'alarma. El "sentit de la responsabilitat" de JxCat ha quedat "demostrat" amb el suport inicial a "un 155", ha anotat Borràs. "Però sota un 155 cal un govern amb estratègia i seguim sense notícies de Gurb", ha conclòs, en referència a la novel·la de l'escriptor Eduardo Mendoza.

Sánchez ha lamentat la posició de Junts per Catalunya i ha reptat Borràs a dir des de la tribuna del Congrés que les declaracions de la portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, que si el Govern hagués gestionat la crisi "probablement no hi hauria tants morts ni infectats" van ser un "error".

Aplaudiment a Jordi Cuixart

La CUP ha iniciat la seva intervenció recordant els 919 dies d'empresonament del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que aquest dimecres compleix 45 anys. "No ens oblidem que tenim un conflicte polític amb vostès", ha afirmat la diputada Mireia Vehí, que ha donat peu a aplaudiments a l'hemicicle, segurament de Rufián, Borràs i la diputada d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua. La formació anticapitalista ha reiterat el seu no a la pròrroga de l'estat d'alarma perquè, segons ha denunciat Vehí, està servint per implementar la "política de la por, l'actuació impune dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'eliminació de sobiranies". Malgrat tot, la CUP "no deixarà de plantejar propostes" i Vehí ha reclamat que s'elimini la contraprestació en l'ús de la sanitat privada. "Quan acabi la crisi vindran les factures dels lobbies", ha advertit.