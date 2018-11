El govern de Sánchez ja parla obertament de sobreviure amb els pressupostos prorrogats de Rajoy

Que Sánchez està disposat a governar amb els pressupostos de Mariano Rajoy no és una novetat perquè, de fet, ja ho fa ara mateix. Però fins ara havia centrat tots els esforços a intentar tirar endavant els seus propis comptes per al 2019 i aquest era el seu únic discurs. La situació ha canviat després que la Fiscalia no hagi variat el posicionament sobre les peticions de pena per als presos independentistes. ERC i el PDECat rebutgen del tot qualsevol mena de suport als comptes i l'executiu socialista ja parla obertament de la possibilitat de sobreviure (també el 2019) amb els pressupostos prorrogats de Rajoy. Així ho ha dit aquest dilluns la ministra d'Economia, Nadia Calviño, abans d'entrar a la reunió de l'Eurogrup a Brussel·les. I també ho ha deixat clar poca estona abans des de Madrid el ministre de Foment i secretari d'organització dels socialistes, José Luis Ábalos.

Calviño ha assegurat que el govern espanyol "està determinat a intentar tirar endavant els pressupostos i és clar que és el pla A", però ha retret als independentistes que intentessin barrejar la negociació dels comptes amb “altres qüestions”. Per a la ministra d'Economia, aquesta situació “no és desitjable” i encara menys si les "qüestions que es barregen" tenen a veure amb un àmbit judicial aliè a l’executiu espanyol, tal com ha donat a entendre l’ex secretària general de pressupostos europeus. “Si al final no s'aconsegueix, el sistema que tenim preveu la pròrroga dels pressupostos i hi farem els ajustos necessaris”, ha explicat la ministra encarregada de transmetre a Brussel·les tranquil·litat respecte al funcionament pressupostari del govern espanyol.

Però enmig dels retrets, el govern de Sánchez s'esforça a deixar la porta oberta. Ábalos ha tret ferro aquest dilluns al 'no' del president de la Generalitat, Quim Torra, i d'ERC als pressupostos generals de l'Estat. Per al ministre de Foment, es tracta d'una "reacció immediata" a l'acusació de la Fiscalia i encara té "esperances" que ERC i el PDECat acabin avalant els comptes del 2019. "No perdem l'esperança. Crec que sempre s'ha de mantenir en política, perquè és fonamental per als que defensem projectes polítics que no van de bracet de la por", ha dit en roda de premsa després de la primera reunió de l'executiva socialista presidida per Pedro Sánchez des que va arribar a la Moncloa. Ara bé, per primera vegada el PSOE també ha verbalitzat quin serà el camí si no pot aprovar els pressupostos. La intenció és mantenir "l'agenda social" i aprovar l'augment del salari mínim, així com les ajudes a la dependència i als pensionistes per altres vies com els decrets llei.

Amb tot, si no té el suport d'ERC i el PDECat, Ábalos ha tornat a estendre la mà al PP i Ciutadans –sense esmentar-los– tal com ha fet els últims dies Pedro Sánchez. "Als que només volen insistir en el bloqueig, només els demano una cosa: que donin alternatives i no només arguments de duresa, bloqueig i enfrontament", ha dit, acusant-los de no oferir solucions a Catalunya sinó propostes "negatives" com la d'anar contra els indults i aplicar més 155 o més recentralització.

La intenció del govern espanyol passa per mantenir la presentació de l'avantprojecte de llei dels pressupostos entre finals d'aquest mes i principis de desembre, i confien que l'independentisme els ajudi a passar el debat d'esmenes a la totalitat per evitar alinear-se amb el PP. Després ja són molt conscients que el camí serà costerut i l'alternativa que tenen damunt la taula és aprovar tot de mesures socials per via de decrets llei. Ábalos ha sigut taxatiu: "L'objectiu és aconseguir les coses. Amb pressupostos o sense intentarem que el salari mínim augmenti, que les pensions es revaloritzin, aprovar les ajudes a la dependència... És a dir, l'agenda social que aquest govern s'ha posat com a compromís. Ho intentarem fer amb pressupost o sense". Calviño ho ha ratificat: "Farem els ajustos necessaris i presentarem les nostres propostes fiscals per mantenir l'agenda social".

El ministre de Foment també ha reiterat que l'objectiu era exhaurir la legislatura fins al 2020 i guanyar les eleccions generals, conscient que ja s'ha entrat en un cicle electoral amb les andaluses del 2 de desembre.

Missatge de confiança a Europa

De cara a Europa, Sánchez s'esforça a mantenir la imatge d'estabilitat i de coherència. La ministra Calviño ha explicat que s'havia reunit amb el comissari d'Afers Econòmics europeu, Pierre Moscovici, i ha assegurat que "no ha notat cap preocupació" de la Comissió Europea. I Moscovici li ha estès la mà. El comissari s'ha mostrat comprensiu amb l'actitud de la ministra espanyola: "Entenc la preocupació de Calviño per aconseguir aprovar els pressupostos i crec que Espanya pot presentar uns pressupostos creïbles i compromesos amb la consolidació fiscal i la reducció del dèficit".