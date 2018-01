María Elósegui Itxaso, l'escollida com a nova jutge espanyola al Tribunal dels Drets Humans

El ple de l'Assemblea Parlamentària d'Estrasburg ha triat per majoria absoluta la catedràtica María Elósegui Itxaso per ocupar el lloc de jutge al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg. Elósegui, catedràtica de filosofia de la Universitat de Saragossa, ha derrotat José Martín Pérez Nanclares i Francisco Pérez de los Cobos, expresident del Tribunal Constitucional, que era l'aposta del govern de Mariano Rajoy. Pérez de los Cobos va quedar últim, amb 47 vots.



Pérez de los Cobos havia obtingut zero vots en l'examen previ del 12 de gener, a càrrec d'una comissió de 10 membres de l'Assemblea. Tant Mariano Rajoy com la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, van prometre a l'expresident del TC el lloc per substituir Luis López Guerra, el mandat del qual al TEDH, format per 47 jutges, venç al final d'aquest mes de gener. Pérez de los Cobos, un home amb carnet del PP fins al 2011, va ser nomenat president del TC el 2013 i tenia aparaulat amb el govern espanyol el seu nou destí.

El govern espanyol ha fracassat en l'intent de situar-lo al TEDH, tot i haver-li facilitat el camí amb un estratagema que va servir per deixar fora de combat magistrades com María Emilia Casas, expresidenta del TC, que amb 66 anys podia haver aspirat al lloc.



Fonts jurídiques van difondre el rumor que Pérez de los Cobos havia rebut una qualificació zero el 12 de gener en la comissió que examinava els tres candidats per no saber anglès ni francès, les dues llengües oficials del TEDH. En el seu 'curriculum vitae', emplenat el 19 de desembre, Pérez de los Cobos declarava que el seu coneixement de l'anglès -lectura, escriptura i oral- era "bo" i el seu francès en els tres punts era "molt bo".



Segons les fonts consultades per l'ARA, Pérez de los Cobos va respondre en francès a les preguntes formulades en anglès. El coneixement del francès per part de l'aspirant va ser més que correcte. Els altres dos candidats es van expressar amb més comoditat en totes dues llengües. No obstant això, fonts solvents han assenyalat a l'ARA que la comissió no valora les llengües. Cadascun dels membres té un vot i opta per un dels candidats.



La comissió va considerar idonis tots tres candidats. Però a l'hora de votar cap el va votar com el candidat òptim. No obstant això, el govern espanyol i el PP s'havien mogut per garantir que malgrat no obtenir la qualificació, Pérez de los Cobos fos l'escollit. Finalment, però, Elósegui Itxaso assumirà el càrrec.



El PP havia patit recentment un contratemps important en l'Assemblea: el seu president, el senador del PP Ángel Agramunt, es va veure forçat a dimitir per "raons personals", tot i que era amb relació a una xarxa de suborns. Agramunt va ser acusat d'obstruir una recerca sobre l'anomenada 'diplomàcia de caviar'. Amb tot, el diputat i diplomàtic José Ramón García Hernández, responsable de relacions internacionals del PP, ha fet una campanya molt activa a favor del vot a Pérez de los Cobos.