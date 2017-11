Medinyà torna a pertànyer a Sant Julià de Ramis

“En contra de la nostra voluntat hem de votar que sí a la dissolució de la comissió gestora”, va lamentar ahir al ple Montse Garcia, la fins ara presidenta de la comissió que administrava el municipi de Medinyà (Gironès) des que el juny del 2015 el Parlament va aprovar-ne la segregació respecte de Sant Julià de Ramis i la seva constitució com a municipi independent. A la cambra catalana el PP va votar a favor de la creació del nou municipi, però un any més tard els populars van presentar un recurs al TC, que aquest setembre els va donar la raó perquè al·legava que la creació de nous municipis era competència exclusiva de l’Estat. Quan es va saber la sentència del TC, la consellera de Governació, Meritxell Borràs, va assegurar que Medinyà seguiria sent un municipi independent perquè no acataven la decisió del tribunal. Però ara, amb la Generalitat intervinguda per l’article 155, els cinc membres de la comissió gestora no poden continuar el procés de segregació. “Ens arriscaríem que ens denunciessin per malversació de fons; sense un govern al darrere que ens doni suport no tenim més remei que dissoldre la comissió gestora”, va admetre Garcia just després del ple per iniciar els tràmits de dissolució i de criticar el PP per “aprovar-la a Catalunya i a Madrid enviar-la al TC”. La comissió va engegar ahir els passos de la dissolució que acabaran el 31 de gener del 2018, quan es crearà la comissió liquidadora que a partir de l’1 de febrer desfarà l’estructura que s’havia creat fins ara per separar-se de Sant Julià. La presidenta va lamentar que no s’hagués aprofitat prou el temps que han sigut independents, perquè “l’única competència que s’ha traspassat és la llar d’infants, la resta continuava tot en mans de Sant Julià, i només s’havia contractat un secretari municipal i una educadora”. Ara començaran negociacions amb aquest ajuntament, a qui demanaran mantenir obertes les oficines del fins ara consistori de Medinyà “almenys un parell de dies a la setmana” i seguir amb els pressupostos amb les partides dividides per municipis. L’alcalde de Sant Julià, Marc Puigtió, no va voler entrar en retrets i es va comprometre a donar “un cert autogovern a Medinyà” i continuar aprovant els pressupostos de manera separada.

“Decepció total”

Una quarantena de veïns de Medinyà van assistir al ple dolguts per la decisió del TC. Un d’ells, Narcís Dalmau, de 76 anys, va reconèixer que estava “molt decebut” perquè els va costar molts anys de lluita aconseguir la independència de Medinyà. La reclamació dels veïns, agrupats sota el paraigua del Col·lectiu Pro Medinyà Independent, va començar el 1996 amb una recollida de signatures. I durant vint anys no han parat de trucar a totes les portes fins que, per fi, el 2015 el Parlament va aprovar la reconstitució d’aquest municipi que el 1972 va perdre la independència a conseqüència d’una llei franquista. “Hem tornat 40 anys enrere, ni tenim poble, ni tenim país”, va lamentar Josep Colom, que durant molts anys va estar al peu del canó de les reivindicacions i que ara formarà part de la comissió liquidadora. “Estem immensament tristos”, “No és just” i “Som víctimes de la situació política” eren frases que se sentien a la sala de plens entre els veïns que encara es fan creus que el somni s’hagi esvaït.