El PP assegura que serà "indulgent" amb el PSC perquè és la seva única "esperança"

El PP estatal no té cap intenció de tirar-se pedres a la teulada en campanya a Catalunya. I, davant la polarització creixent, té clar que els socialistes, amb la seva llista amb diferents ideologies, són la seva única "esperança" perquè governin els partits constitucionalistes i es giri full del Procés. Així ho assenyalen fonts de la direcció del PP, que insisteixen que sobre la taula hi ha la "idea de no carregar contra ells", malgrat que el seu candidat, Xavier García Albiol, els llanci de tant en tant algun "avís".

L'entorn de Mariano Rajoy no revela de moment quins són els seus plans si l'independentisme torna a vèncer en les eleccions del 21 de desembre; tot i això, fonts del PP admeten que està sobre la taula seguir amb la intervenció del 155, si bé prefereixen no tornar-ho a dir en veu alta perquè "no se'ls tirin a sobre".

L'estratègia de campanya, segons ha assegurat el vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, és demostrar que "les mentides de la independència no portaven més que al mur de la llei". Volen demostrar que el 155 està sent tou i aplicat amb "seny" per fer front a un "gran frau que pot passar per damunt d'una generació sencera". En aquest sentit, Casado ha assegurat que començaran a parlar "en positiu" per reconstruir els "vincles": insistir als empresaris que "no abandonin una terra que és extraordinària" i que els espanyols "segueixin consumint els excel·lents productes catalans".

Amb aquest discurs, Mariano Rajoy tornarà a Barcelona a finals de mes en un sopar organitzat per la patronal catalana Foment del Treball. També hi serà el dia 8 de desembre per celebrar l'aniversari d'Albiol i preveu fer acte de presència en els actes d'inici i de final de campanya.

"Puigdemont no es representa ni a ell mateix" Pablo Casado Vicesecretari de Comunicació del PP

Casado està convençut que totes les últimes declaracions dels membres del Govern investigats els passaran factura en les eleccions del 21 de desembre. S'ha referit així en roda de premsa a l'entrevista a Carles Puigdemont a 'Le Soir'; al fet que Carme Forcadell hagi fet "acte de constricció" al Tribunal Suprem; al fet que Clara Ponsatí ('Pontasí', segons Casado), consellera d'Ensenyament a Brussel·les, hagi dit que tot era "improvisat", i que Santi Vila critiqués les lleis de transitorietat en una entrevista a La Sexta. "Han deixat molt clar que el projecte de ruptura era suïcida, i els independentistes segur que se sentiran traïts", ha assenyalat. "Puigdemont no es representa ni a ell mateix", ha afegit.

Fonts populars han anat més enllà i assenyalen que l'estratègia del president és de "divan de psicòleg" i censuren que des del PDECat no hagin pensat en Marta Pascal per encapçalar la llista perquè és "la més potable" dins del partit.

El PP celebra la fi del pacte a Barcelona

A diferència dels socialistes, el PP celebra que Barcelona en Comú hagi trencat el pacte amb el PSC a l'Ajuntament de Barcelona, ja que creu que així la candidatura de Miquel Iceta ho tindrà més fàcil per pactar amb el PP en un futur i allunyar-se del "fantasma" del tripartit. La possibilitat d'un pacte entre ERC, PSC i els comuns enerva els populars, malgrat haver estat sobre la taula en moltes de les seves travesses.

El PP acusa Colau de "dogmàtica" i de pactar amb "radicals"

"La senyora Colau actuava amb una careta que ja s'ha tret, una equidistància còmplice que almenys ja ha acabat", ha assenyalat el portaveu popular, que l'ha acusat de "dogmàtica" i de voler pactar amb "radicals".