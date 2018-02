El PSC i Cs insten Torrent a fer ús de les seves facultats per fer córrer els terminis cap a les eleccions

Un cop els lletrats ja han considerat que el compte enrere cap a unes noves eleccions encara no ha començat, l'oposició s'ha afanyat a reclamar al president del Parlament, Roger Torrent, que faci alguna cosa per activar els terminis de la investidura. Aprofitant que els lletrats han apuntat que Torrent pot fer un "acte equivalent" a una investidura fallida -sempre després que el TC hagi decidit sobre l'admissió a tràmit del recurs del govern espanyol-, el diputat socialista Jordi Terrades ha instat Torrent a iniciar una nova ronda de contactes amb els grups per intentar desbloquejar les institucions.

"El manteniment del 155 és responsabilitat de Puigdemont, però també del president del Parlament", ha dit Terrades, malgrat el suport del PSC al PP en l'aplicació d'aquest article a Catalunya. En declaracions als mitjans de comunicació, Terrades ha instat també els grups amb majoria parlamentària a proposar un altre candidat. "No podem estar en aquesta situació de bloqueig a què els partits independentistes ens estan portant. Instem el president del Parlament a fer els passos per a una sessió d'investidura amb condicions", ha dit el diputat del PSC.

El que sí que ha defugit Terrades és respondre si el PSC està disposat a impulsar una sessió d'investidura fallida amb els grups de l'oposició perquè corrin els terminis: "Primer això correspon al president del Parlament. Una cosa després de l'altra".

El socialista ha recordat que el Tribunal Constitucional sí que permet la investidura de Puigdemont, però que hi ha posat condicions: que sigui presencial després que l'autoritzi el jutge del Tribunal Suprem.

Ciutadans també posa pressió a Torrent

El diputat al Congrés i secretari general de Cs, José Manuel Villegas, ha considerat aquest divendres que l’informe dels lletrats dels Parlament sobre els terminis per a la investidura posa tot el pes de la situació sobre el president de la cambra, Roger Torrent. Després “d’assumir” i fer seu el contingut del document, Villegas ha explicat en una roda de premsa recollida per l'ACN que per a Cs, els lletrats diuen que “el bloqueig queda en mans del president del Parlament, que té la capacitat, a iniciativa seva, de desbloquejar la situació, sigui presentant un candidat possible o fent evident la impossibilitat de presentar cap candidat, fet que també faria córrer els terminis”.



En aquest sentit, ha esperonat Roger Torrent a activar, de la manera que sigui, els mecanismes que portin a una investidura “real” o al tràmit que permeti iniciar els dos mesos de temps fins que es convoquin eleccions automàticament. És per això que ha recordat que el president de la cambra “té l’obligació de presentar noms que siguin possibles, normals, sense causes d’impossibilitat per assistir al debat i presentar la seva candidatura”. “S’han de posar d’acord els independentistes, i estem a l’espera. I si no, que el president desbloquegi la situació i comencin a córrer els terminis”, ha conclòs en declaracions des del Congrés.