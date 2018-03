El Parlament reclama al TC que es pronunciï sobre la investidura de Puigdemont

El Parlament ha tornat a presentar un escrit d'al·legacions al Tribunal Constitucional per demanar que resolgui sobre el recurs del govern espanyol que demanava la impugnació de la candidatura de Carles Puigdemont. Després que els independentistes canviessin de candidat a la presidència i proposessin Jordi Sànchez, l'alt tribunal havia decidit no resoldre el recurs de l'executiu de Mariano Rajoy. Ara els lletrats de la cambra han decidit presentar al·legacions per aquesta decisió i demanen que es resolgui aquest recurs i que no s'apliquin les mesures cautelars que va decretar fa gairebé dos mesos per evitar la investidura de Puigdemont.

Així, en l'escrit d'al·legacions, els lletrats de la cambra consideren "abusiva" i "arbitrària" la impugnació de la candidatura perquè el recurs de l'executiu espanyol es basava en "arguments de caràcter hipotètic o preventiu", tal com va subratllar el Consell d'Estat, recorden en l'escrit, quan va avisar l'executiu espanyol que no veia "fonament" per impugnar la candidatura de Puigdemont.

En l'escrit, els lletrats de la cambra consideren que les mesures cautelars són "insòlites i estranyes" i insisteixen que la forma política i de govern de Catalunya "no legitima ningú de fora del Parlament a interferir en el procés d'investidura". Els serveis jurídics del Parlament consideren que les mesures cautelars s'estan aplicant amb els mateixos efectes que si el TC hagués establert una "suspensió automàtica". Els lletrats, a més, retreuen a l'alt tribunal que s'hagi plantejat arxivar aquest procediment sense haver entrat "en el fons de la qüestió ni tan sols haver-ne acordat l'admissió a tràmit".

Les instruccions que el Tribunal Constitucional va donar als membres de la mesa són mesures que s'han adoptat fora de procediment i que s'han fet "sense sentència, sense motivació i sense aparent connexió amb la protecció dels drets dels parlamentaris", asseguren els serveis jurídics de la cambra.

Per això, el Parlament creu que si el TC no resol el recurs sobre la impugnació de la candidatura de Carles Puigdemont "haurà aconseguit els mateixos efectes que pretenia amb la impugnació" el govern espanyol però "sense que aquest tribunal ho hagi admès a tràmit" i hagi decidit mantenir les mesures cautelars tot i que s'hagi qüestionat "la possible pèrdua de l'objecte del procediment".

Els serveis jurídics de la cambra també apunten que aquestes mesures cautelars han afectat directament "els drets" de Carles Puigdemont en el "dret a representació popular" i també de "representació política". Consideren que el TC ha determinat com s'ha de fer una sessió d'investidura al Parlament "al marge del resultat del procés constitucional" i enviant instruccions concretes als membres de la mesa del Parlament, un fet que "extralimita les seves funcions jurisdiccionals", asseguren els lletrats.