Ana Pastor no descarta permetre que Quim Torra comparegui al Congrés sense votació

La presidenta del Congrés de Diputats, Ana Pastor, està disposada a negociar amb el Govern la fórmula per fer efectiva la invitació al president de la Generalitat, Quim Torra, a debatre al Congrés la seva proposta política. Segons han explicat aquest dimecres fonts pròximes a la presidenta de la cambra baixa, la línia vermella que es marca Pastor és que hi hagi un debat real, i que Torra no pretengui només exposar la seva idea, com en la conferència d’ahir. El principal escull per a aquesta visita, que és la possibilitat que acabi en una votació, un punt que no convenç Torra per la majoria contrària al dret a decidir, està, segons les mateixes fonts, obert a debat. “Que proposin una idea i l’estudiarem", han dit aquestes fonts.

Així, la presidenta de la cambra baixa espera que sigui el Govern qui faci la proposta de format de la compareixença, en cas de voler sortir de les vies habituals del Congrés, que passen per un debat que acabi en votació. Fonts parlamentàries han explicat, a més, que tot i que en principi aquestes són les vies que marca el reglament, hi ha marge per ser imaginatius i trobar un encaix a una compareixença amb debat i sense votació final.

Les mateixes fonts també han remarcat que la proposta de Pastor és a títol personal i no va estar consultada amb Pablo Casado, que ha mostrat una actitud més dura contra l’independentisme. De fet, la proposta va agafar ahir a contrapeu una part del PP, que no se la va fer seva, però la presidenta del Congrés no se’n desdiu.