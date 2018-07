Puigdemont evidencia la distància amb Pascal just abans de l’assemblea

Al PDECat l’esperen tres dies determinants per al seu futur. En aquestes 72 hores haurà de decidir si se suma a la Crida Nacional per la República de Carles Puigdemont -que pot significar quedar en un segon pla- i si renova la confiança a la direcció que actualment pilota Marta Pascal. Els 1.700 associats començaran a plantejar-se les dues qüestions aquest vespre, quan s’activaran les comissions que han de debatre les ponències -les més importants són la d’organització i la política- i la direcció presentarà l’informe de gestió d’aquests últims dos anys. Tot això arriba després d’una setmana intensa entre els quadres del PDECat i en què l’expresident Carles Puigdemont ha manifestat en privat les seves reticències que Pascal continuïi al capdavant del partit. L’expresident va mantenir dimecres una trobada a Hamburg amb una vintena d’alcaldes -de totes les sensibilitats internes- en què, segons fonts coneixedores de la trobada, va expressar la manca de sintonia amb Pascal i es va mostrar partidari que no continués com a coordinadora general. No va oposar-se, però, que segueixi a l’executiva en un càrrec menor.

Malgrat tot, ahir Pascal, en una entrevista a 8TV, va assegurar que es presentarà per tornar a liderar el partit. Preguntada per la seva relació amb l’expresident, va dir que “sempre he mantingut una relació de lleialtat” amb Puigdemont i va assegurar que no se l’imagina desvinculant-se de la formació. Ara bé, altres fonts del partit creuen que l’encara coordinadora farà un pas al costat si Puigdemont li expressa les seves reticències. Aquesta incògnita es pot mantenir fins diumenge al matí, quan s’acaba el termini per presentar candidatures. És en aquest punt també on es desvetllarà si l’alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, vol optar a dirigir el PDECat. Ahir Pascal va dir que “té ganes de sumar” i que no veu discrepàncies de fons perquè hi hagi més d’una candidatura.

La transició cap la Crida

Una de les esmenes que es debatrà a la ponència política és la d’encaminar el PDECat cap al naixement de la Crida Nacional per la República, aprofitant que ja n’hi havia una que parlava de més integració amb JxCat. Fonts del partit adverteixen que no es poden presentar esmenes noves i que si es volen modificar les ja presentades per al·ludir a la Crida s’haurà d’acordar amb els redactors de les ponències escollits per la direcció. Diversos quadres del partit i els consellers del Govern de Quim Torra (tant de JxCat com els que tenen carnet del PDECat) s’han adherit al nou moviment polític de Puigdemont i, en general, es veu amb entusiasme. Ara bé, si el PDECat decideix avançar cap a la Crida, on quedarà l’estructura del partit? Ahir Pascal es va mostrar partidària de “sumar-se” a la Crida de Puigdemont però va remarcar que s’ha de treballar perquè també hi siguin altres partits, com ERC, que ja ho ha rebutjat. Per a Pascal, la Crida no ha de ser “incompatible” amb tenir un PDECat “fort i organitzat”. Un plantejament que dista del de Puigdemont i el diputat de JxCat pres, Jordi Sànchez, dilluns passat: la seva idea és que després del procés d’adhesions (ara n’hi ha 27.000) es faci una convenció fundacional a la tardor perquè es decideixi quina fórmula adopta el moviment per presentar-se a les eleccions. Qui s’ha proposat abanderar la transició entre espais són Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull i Lluís Puig, que plantegen una comissió que integri totes les famílies del PDECat per caminar cap a la Crida.

Campdepadrós explica el vot a JxCat

Després del vot diferenciat dels membres de la mesa de JxCat sobre la suspensió dels diputats, el grup es va reunir ahir al Parlament per abordar la situació. Segons expliquen fonts de la formació, Eusebi Campdepadrós va aclarir el sentit del seu vot: va decidir abstenir-se durant la reunió de la mesa, després que, segons JxCat, el president del Parlament, Roger Torrent, sotmetés a votació un text “diferent” del que havien pactat i que no permetia diferenciar Puigdemont de la resta de suspesos. Campdepadrós va afirmar que volia donar suport a la mesura pels presos -tal com demanaven- però no per a l’expresident. Costa, després d’informar la direcció del grup del canvi de l’acord, va optar pel no.