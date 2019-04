Rivera i Casado s'esquarteren entre ells i beneficien... Abascal

Gràcies als que dilluns a la nit van ovacionar Albert Rivera a RTVE, el candidat de Ciutadans es va envalentir i es va beure l'elixir de la "remuntada" per convertir-se dimarts a la nit en una mena d'"Albert al caire de l'atac de nervis Rivera" a Antena 3.

I gràcies als que van ovacionar Rivera per la seva inexistent "brillantor", dimarts el líder del PP es va convertir en "Pablo 'borroka' Casado", en el seu intent de lapidar... Rivera! Tots dos van complir amb els propagandistes: van fer de gamberros.

La frase lògica després de veure com s'esquarteraven els líders de la dreta era: estimats espectadors, ¿veuen com podria ser un govern de coalició entre "Albert al caire de l'atac de nervis Rivera" i "Pablo 'borroka' Casado" amb el suport, com a Andalusia, de "Santiago 'y cierra España' Abascal"?

Però aquesta idea a la recerca d'autor no va aparèixer. Ningú la va pronunciar. Sol passar: l'essencial és invisible als ulls.

Però els glorificadors van aconseguir, amb les seves recomanacions, donant Casado per amortitzat, que el segon debat es convertís en una sala d'esquarterament... de la dreta de cos present. L'altra, Vox, en va sortir, per 'default', beneficiada.

I no només això. Pedro Sánchez, que podia mantenir el seu perfil presidencial de dilluns, també es va guiar pels glorificadors de Rivera i hi va anar disposat a enfangar-se, amb llibre sobre Abascal i tot. En lloc de desmitificar les bretolades –segona foto, emmarcada aquesta vegada, d'Arnaldo Otegi cuinant a la tele basca–, els va acusar de proferir mentides.

I en aquesta baralla de macarres Pablo Iglesias es va elevar per sobre de tots i va recollir la batuta presidencial que li va cedir Sánchez.

Per què algunes veritats del barquer van ser misteriosament oblidades, és una cosa indesxifrable. Com tampoc es va subratllar més clarament que a Andalusia la "revolució" de les tres dretes és ressuscitar Ronald Reagan i Margaret Thatcher beneficiant els més rics com en un paradís fiscal.

En efecte, s'ha acordat –per a pares, fills i cònjuges– mantenir l'exempció de l'impost per als patrimonis de fins a 1 milió d'euros (que seguiran sense pagar res) i, a partir d'aquí, bonificar un 99% totes les herències que superin aquesta quantia, de manera que només pagaran l'1%.

El to educat i les propostes concretes –com ja va passar amb Irene Montero en el debat de la setmana passada a TVE– van ser d'Iglesias, que va donar suport i va criticar Sánchez de manera equilibrada i lleial.

En un país normal, al ring, l'àrbitre hauria agafat el braç del líder de Podem i l'hauria proclamat vencedor.