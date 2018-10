Unipost certifica al jutge que no va cobrar un milió d'euros per l'1-O

Els administradors concursals de l'empresa d'enviaments Unipost han certificat al jutge de Barcelona que investiga l'organització de l'1-O que no van cobrar un milió d'euros per treballs relacionats amb la votació. El magistrat Juan Antonio Ramírez Sunyer sosté que l'empresa hauria cobrat cinc factures per valor d'un milió d'euros per pagar els serveis de distribució postal del referèndum. Però els actuals responsables de la companyia –que està en concurs de creditors– han informat el jutge que aquestes factures es van anul·lar el 7 de setembre, de manera que "no figuren com a cobrades ni compensades, ni tampoc s'han inclòs en la relació de crèdits de dubtós cobrament ni seran objecte de reclamació".

El jutge, en base als diferents informes de la Guàrdia Civil, calcula que el Govern va gastar uns 3,3 milions d'euros en el referèndum, dels quals una de les principals partides seria la de l'enviament postal. En aquestes estimacions sobre els diners públics destinats a l'1-O es basa també el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena per imputar un delicte de malversació a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i la resta d'exmembres del govern català processats.

En virtut de diversos informes de la Guàrdia Civil, el jutge considera que, a més de les factures d'Unipost, la Generalitat va destinar un milió d'euros més a les campanyes publicitàries de l'1-O, activitats de bustiada directa, el projecte per reclutar voluntaris i els pagaments dels observadors internacionals i despeses del Diplocat. A aquestes quantitats s'hi afegirien, segons el magistrat, 1,2 milions d'euros que es van gastar en les obres de reforma de la seu del CTTI, que es convertiria en el centre logístic del referèndum d'independència.

Les factures d'Unipost, a la seu de la qual la Guàrdia Civil va intervenir en vigílies del referèndum milers de sobres amb notificacions als membres de les meses de l'1-O, van motivar la detenció i imputació de l'exdirector de la companyia Pau Raventós, que en la seva declaració davant del jutge va assegurar que no havia cobrat ni un euro de la Generalitat per encàrrecs vinculats al referèndum.