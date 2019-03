Vox porta els seus dos missatges a Barcelona: "La unitat d'Espanya es defensa fins a les últimes conseqüències"

Centenars de persones han participat aquest matí en el primer míting amb les primeres espases de Vox a Barcelona -l'organització parla de 15.000 assistents i la Guàrdia Urbana de 5.000-, envoltat de fortes mesures de seguretat per la manifestació dels CDR que volia impedir-lo. Els principals dirigents del partit a l'Estat i a Catalunya han anat desfilant per l'escenari situat a l'avinguda Maria Cristina -de la qual només la zona més propera a les Fonts de Montjuïc estava plena i la resta buida-, des d'on han desgranat els dos únics missatges que té Vox sobre Catalunya: que el partit és l'instrument dels que formen part d'una "resistència" per fer front "al cop d'estat separatista"; i que són els únics que "han combatut", davant la covardia del PP i Ciutadans. Tot plegat, resumit en el lema que el líder del partit, Santiago Abascal, ha cridat durant la seva intervenció: "La unitat d'Espanya fins a les últimes conseqüències".

Les mesures del partit per a Catalunya es basen en desmuntar tota l'estructura autonòmica: aplicar un 155 de manera permanent "per prendre la Generalitat als colpistes", segons Abascal; il·legalitzar els partits independentistes; il·legalitzar també els Mossos d'Esquadra, "permetent l'ingrés a la Policia Nacional als que són lleials" a Espanya; i mantenir la persecució judicial. "No permetrem que al capdavant de la Generalitat hi hagi un colpista que provoca agressions. Impulsarem la detenció de Quim Torra", ha proclamat Abascal.

El líder del partit ha anat precedit del número 2 i advocat de la causa al Suprem, Javier Ortega Smith, que ha presumit de com el partit "ha aconseguit fer seure els colpistes al banc dels acusats". Tant Ortega Smith com Abascal han presumit d'haver encapçalat la resposta al Procés davant la "derechita cobarde" –l'apel·latiu que dediquen al PP, contra el qual Aznar es va rebel·lar–, Ciutadans –un partit sense principis, segons Vox– i la "traïció" del PSOE.

En l'acte, gairebé centrat exclusivament en denunciar "el cop d'estat separatista", s'han sentit càntics de "Puigdemont, a presó" –corejat a l'escenari per Ortega Smith, que ha promès aconseguir-ho–, crits a favor de la Guàrdia Civil i de la repressió de l'1 d'Octubre, i escridassades al PP i al PSOE. Al final, Abascal ha tingut temps d'exposar dues pinzellades de l'ideari del partit més enllà del Procés: la lluita contra la immigració, la defensa de l'espanyolitat de Llatinoamèrica i els recels respecte a la Unió Europea.