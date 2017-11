Zoido defensa els Mossos i avisa als "radicals" identificats durant la vaga que "no els sortirà de franc"

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defensat l'actuació dels Mossos d'Esquadra en coordinació amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional durant la vaga convocada aquest dimecres a Catalunya, i ha avisat que al centenar de "radicals" identificats "no els sortira de franc" els actes de sabotatge a carreteres i vies ferroviàries.

En una entrevista a TVE, Zoido ha qualificat de "rotund fracàs" la vaga convocada per un sindicat minoritari "amb piquets molt radicalitzats", i s'ha congratulat que hagin "caigut molts mites". En aquest sentit, ha citat que els independentistes no puguin queixar-se de l'actuació policial, perquè, ha assenyalat, "no va haver-hi ni un sol lesionat".

Segons el balanç de la jornada, els Mossos amb "alguns suports" de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van dur a terme més de 200 intervencions amb un resultat de més de 100 identificats, cadascuna amb l'aixecament de les seves respectives actes d'actuació policial. Zoido ha assenyalat que es revisaran les imatges per identificar més persones que van formar part dels piquets, i ha advertit: "No els sortirà de franc". Es va detenir un noi a Sitges perquè tenia una ordre judicial que li impedia participar en manifestacions.

El ministre de l'Interior ha reconegut que va haver-hi tres punts on els sabotatges van ser especialment greus: l'AP-7 i les estacions de Sants i Girona. En aquests dos últims casos va ser on més temps es va perllongar el sabotatge, cosa que Zoido ha justificat en l'advertiment que van dur a terme els tècnics i especialistes en seguretat per les "conseqüències inimaginables" que hagués tingut intervenir policialment: "Era molt difícil seguir-los i després pujar-los a les andanes", ha comentat.

Zoido ha criticat l'ús de nens per tallar carreteres i ha recordat que va haver-hi més consum elèctric en "un dia transcendental per a Espanya" perquè, a més, el Tribunal Constitucional va anul·lar la declaració unilateral d'independència aprovada pel Parlament i el Parlament de Flandes la declaració d'independència de Catalunya "només va aconseguir el suport dels quatre vots de la ultradreta".

El ministre ha demanat respecte per a les decisions judicials, incloent la que ha d'adoptar aquest dijous el Tribunal Suprem sobre Carme Forcadell i la resta de membres de la Mesa del Parlament, i ha llançat un missatge al destituït president Carles Puigdemont, que continua a Bèlgica: "Que deixi les actuacions circenses, vingui ja i respongui davant la Justícia".