La fiança de 2,1 milions exigida per Llarena, a punt

L’ANC i Òmnium ja tenen a punt els 2,1 milions d’euros de la fiança que Pablo Llarena va imposar a l’antic Govern a causa del seu processament pel delicte de malversació pel referèndum de l’1 d’octubre. El pagament es podria haver fet aquest dilluns -les entitats independentistes havien convocat una roda de premsa per explicar-ne els detalls però la van anul·lar a última hora- però finalment es farà aquest dimarts, esgotant així el termini que va donar el magistrat instructor. Fonts de l’ANC consultades per l’ARA assenyalaven que estan “a disposició” dels advocats que representen els afectats perquè, quan donin el vistiplau, s’aboni la fiança. Segons van explicar, les entitats estan esperant a saber de quina manera “ho volen articular els lletrats”, que han d’acabar de decidir a nom de qui es fa el tràmit i quin tipus d’abonament es fa. Llarena va estipular que la responsabilitat civil s’havia d’afrontar solidàriament, de manera que si es fes un repartiment entre els 14 exmembres del Govern correspondrien 150.000 euros a cadascú.

Fonts de les defenses apuntaven la possibilitat que es faci un aval bancari. Sigui com sigui, la fiança s’haurà de dipositar dimarts, perquè divendres Llarena va donar només dos dies hàbils als implicats. Per tant, el marge acabaria aquest dimarts i s’hauria de fer al matí, que és quan el Tribunal Suprem està operatiu i pot consignar la fiança. En el cas que no es fes el pagament, el jutge instructor ja va advertir que se’ls embargarien els béns.

800.000 euros en un cap de setmana

Veus de l’ANC subratllaven dilluns “l’agraïment” de les entitats cap a les persones que han fet una aportació a la caixa de resistència. “Aquests ingressos són la suma de moltes petites quantitats”, afirmava en declaracions a Betevé el tresorer de l’ANC, Quim Arnau, que va xifrar en prop de 800.000 euros els diners aconseguits aquest cap de setmana.