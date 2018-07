Captada la primera imatge d'un planeta acabat de néixer

Un equip d'astrònoms liderat per un grup de l'Institut Max Planck d'astronomia de Heidelberg, a Alemanya, ha captat la primera imatge d'un planeta jove, anomenat PDS 70B, format al voltant del disc de gas i pols d'una estrella.

La troballa ha sigut publicada a la revista 'Astronomy & Astrophysics' i ha tingut lloc mitjançant el telescopi de llarg abast (VLT) de l'Observatori Austral Europeu (ESO). La detecció ha sigut possible gràcies a l'instrument SPHERE instal·lat al VLT, un dels instruments de recerca de planetes més potents de l'actualitat i que serveix per estudiar aquest tipus de cossos celestes mitjançant una tècnica coneguda com a imatge d'alt contrast.

Aquest mètode, juntament amb l'ajuda d'un cronògraf –una màscara que bloqueja la llum encegadora de l'estrella central i permet detectar objectes planetaris al voltant– va facilitar la captació i mesura de la brillantor del planeta, cosa que al seu torn va permetre conèixer millor les seves propietats atmosfèriques.

La imatge resultant reflecteix un punt brillant a la dreta d'un centre fosc –conseqüència de l'ús del cronògraf– situat aproximadament a 3.000 milions de quilòmetres de l'estrella central, una distància equivalent a la que hi ha entre Urà i el Sol.

L'anàlisi mostra, a més, que el PDS 70B és un planeta gegant format per gas amb una massa unes quantes vegades la de Júpiter i una temperatura a la superfície al voltant dels 1.000 graus centígrads, molt superior a la de qualsevol planeta del Sistema Solar.

"Després de més d'una dècada d'enormes esforços per construir aquesta màquina d'alta tecnologia, ara SPHERE dona fruits i permet el descobriment de planetes acabats de néixer", ha valorat Thomas Henning, director de l'Institut Max Planck i líder dels equips d'investigació.

Per a Miriam Keppler, cap de l'equip responsable del descobriment, malgrat que els discos de les estrelles joves són els llocs en què neixen els planetes, "fins ara només un grapat d'observacions han detectat indicis de planetes acabats de formar-se".

"Necessitàvem observar un planeta en el disc d'una estrella jove per comprendre realment els processos de formació planetària", ha afegit André Müller, membre de l'equip d'astrònoms.

Amb els resultats obtinguts i l'anàlisi de les propietats atmosfèriques i físiques del planeta, els astrònoms podran avançar en les explicacions teòriques sobre el fenomen de la formació planetària a l'espai.