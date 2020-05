Barcelona i l’àrea metropolitana passaran dilluns a la fase 1 i el TSJC autoritza les manifestacions de Vox de demà: les claus del vespre amb Antoni Bassas (22/05/2020)

Bon vespre des de l’ARA. Repassem ara les principals notícies que ens deixa el divendres 22 de maig de 2020.

1. Aquest divendres s'ha confirmat que, després que Barcelona ha explorat una mena de fase 0,5 en què s'ha permès la reobertura de comerços sense cita prèvia però estava prohibit encara el contacte social, la capital del país i la seva àrea metropolitana entraran a la fase 1 dilluns que ve. La principal novetat per a Barcelona i l'àrea metropolitana és que es permeten les reunions de col·lectius de fins a deu persones, tant en domicilis com al carrer, i s'obren les terrasses dels bars en un 50% de la seva capacitat. La distància interpersonal de dos metres segueix sent la recomanació sanitària més important i des d'aquest dijous és obligatori dur mascareta si no es pot mantenir aquesta distància per evitar la transmissió del virus. A més, es permet anar a les segones residències, sempre que estiguin a la mateixa regió sanitària.

Puc anar a una segona residència fora de la meva regió sanitària si la meva parella hi té la residència habitual?

No, només hi pot anar qui hi tingui la residència habitual.

Puc assistir a un acte de culte?

Es permet l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi un terç del seu aforament i que es compleixin les mesures generals d'higiene i distància física d'un metre.

Podem anar a veure els avis o padrins?

La normativa ho permet, tot i que no és recomanable anar a casa dels avis o padrins, ja que es tracta d'un col·lectiu vulnerable. En tot cas, els grups podran ser de com a màxim deu persones, sense que s'apliqui aquest límit en el cas de persones que conviuen al mateix domicili.

2. I atenció, barcelonins i visitants quan sigui l’hora: la ciutat restringirà la circulació de cotxes durant els caps de setmana en grans espais com la muntanya de Montjuïc, on es tallaran tots els accessos, i també en vies transitades com Gran de Gràcia, la Via Laietana, la ronda Litoral, Fabra i Puig - Onze de Setembre, Creu Coberta i el passeig de Sant Joan - Pi i Margall. La mesura es començarà a aplicar aquest mateix dissabte i se sumarà a accions com la de tallar al trànsit trams dels laterals de la Gran Via i la Diagonal o fer créixer les voreres en carrers com Consell de Cent o la mateixa Via Laietana.

Els talls començaran dissabte a les nou del matí i es mantindran fins a les nou del vespre de diumenge.

3. I per a les visites a les residències de gent gran, consulteu aquesta notícia, perquè tot són normes, codis de colors i excepcions que seria massa llarg de detallar.

4. El govern espanyol xifra en 56 els morts per coronavirus en les últimes 24 hores, cosa que eleva el total de defuncions des que ha començat la pandèmia a 28.628. Tant les defuncions com els contagis totals incorporen dades antigues que ha notificat Catalunya, però que encara no s'ha pogut validar quin dia es van diagnosticar.

5. Avui el govern espanyol tenia roda de premsa post consell de ministres. Com ha tractat la crisi interna provocada pel pacte amb Bildu? Doncs ho han encertat: la culpa és del PP. La ministra portaveu, María Jesús Montero, ho ha despatxat així: "El més lògic és que la direcció nacional del Partit Popular fos prou sensata per deixar de mirar de reüll el que fa la ultradreta i escoltar més els presidents dels territoris on governen”.

6. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat llum verda a les quatre manifestacions que Vox havia convocat per a aquest dissabte a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona en contra del govern espanyol. El ministeri de l'Interior havia denegat l'autorització, però l'alt tribunal han donat la raó a la formació ultra i avala les convocatòries. L'única condició que hi posa és que comencin a partir de les 11.30 del matí i no vagin més enllà de les 12.30 hores. Els magistrats del TSJC argumenten que la prohibició del ministeri no és "proporcionada". Segons els magistrats, amb l'escenari actual "no sembla que sigui de rebut" prohibir una manifestació en cotxe "quan resulta que les persones poden passejar per la ciutat durant franges horàries generoses, sense límit numèric, sota l'única condició de fer-ho mantenint les distàncies i amb mascareta".

7. Fins on s’enfilarà la calor aquest cap de setmana? Avui ja ha tocat sostre, amb els 35,3 graus de Seròs, al Segrià. Demà el canvi serà poc notori, però entre diumenge i dilluns la baixada del termòmetre arribarà a ser de més de 5 graus a l'interior. Dissabte les tempestes de tarda guanyaran protagonisme al Pirineu.

Fins aquí les claus del vespre. Ens retrobarem dilluns a primera hora a les claus del dia, i naturalment trobareu tota la informació actualitzada al minut a l'Ara.cat. Bon cap de setmana.