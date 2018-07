Colau demana el mateix tracte per als immigrants que arriben en autocars que per als de l''Open Arms'

L'arribada del vaixell 'Open Arms', aquest matí a Barcelona, té una "càrrega emocional fortíssima" per a l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, que, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha explicat que ha anat diverses vegades a acomiadar l'embarcació i que aquest serà el primer cop que tornarà a la ciutat amb "vides rescatades". "Avui Barcelona es mereix un reconeixement a Open Arms", ha remarcat Colau, que tot i destacar que el fet que els immigrants rescatats arribin fins a la capital catalana "no és la solució ideal", ha volgut elogiar la feina d'una organització que, diu, "ens ha demostrat que sí se puede'" i ha posat "en evidència" els estats europeus.

Tot i així, l'alcaldessa ha volgut deixar clar que el bon nivell de coordinació entre administracions que hi ha aquests dies i els recursos extres destinats "s'han de convertir en pauta" i no en excepció. "Ens hem sentit molt sols", ha lamentat Colau, que demana el mateix tracte per a tots els immigrants que estan arribant en autocars des de la frontera sud. "No és menys persona qui arriba en autocar que qui arriba en vaixell", ha assegurat, i ha remarcat que Barcelona ha atès, en només dues setmanes, 500 persones. Per això ha insistit que Barcelona necessita que e l govern espanyol faci arribar a les ciutats els centenars de milions d'euros que rep per a polítiques migratòries i d'acollida. "Reclamem que amb el canvi de govern a l'Estat, hi hagi un canvi radical de polítiques", ha insistit a l'hora de denunciar que, fins ara, les ciutats han fet "soles" l'acollida de refugiats i que no han rebut els fons europeus.

L'alcaldessa també ha demanat canvis en matèria d'habitatge, sobretot amb la reforma de la llei d'arrendaments urbans, per poder regular els preus dels lloguers com, segons l'últim baròmetre municipal, demanen tres de cada quatre barcelonins. S'ha referit, en aquest sentit, a la seva trobada amb l'alcalde de Londres, Sadiq Khan, per demanar als estats que atorguin més recursos i competències als ajuntaments per lluitar contra els problemes de l'accés a l'habitatge, en el que és l'inici d'una gira internacional. La setmana que ve Colau té prevista una trobada amb l'alcaldessa de París per abordar la problemàtica.