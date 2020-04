Crit d'alerta a Osona pel tancament de centres d'atenció primària

L'aprimament de l'atenció primària amenaça amb passar factura a la Catalunya Central. Segons ha publicat aquest dilluns l'ARA, un 71% dels CAP i consultoris de la zona (124 de 175) s'havien tancat ja dimarts passat en el marc de la reorganització que el departament de Salut està aplicant per fer front a la pandèmia del coronavirus. És en aquest context que el CAP Centelles, a Osona, ha fet un crit d'alerta després que, segons afirma a l'ARA la seva directora, Silvia Narejos, el CatSalut els hagi comunicat que tancaran tots els centres d'atenció primària de la comarca per atendre a partir de dimecres els pacients de l'hospital de campanya que s'ha aixecat al pavelló del Castell d’en Planes de Vic. Des de Salut admeten que es reubicaran metges de família en aquest espai, que ha de descongestionar l'Hospital de Vic, si bé la secretària d'Atenció Sanitària i Participació del departament, Carme Bertral, assegura a aquest diari que no es tancaran tots els CAP.

Bertral deixa clar que el pla de la conselleria encara no està tancat, però afirma que l'objectiu és "reestructurar" i "reunificar" l'atenció primària i que això no implicarà tancar tots els centres d'atenció primària a Osona. Calcula, en aquest sentit, que en quedaran oberts una mica més de la meitat. "Aquí no es deixarà d'atendre absolutament a ningú, com ha passat en altres comarques. No es deixa de fer cap funció, però potser algú que feia una funció determinada passa a fer-ne d'altres", afirma. Per contra, el gerent del centre d'atenció primària de Centelles, Ramon Vilatimó, assegura que aquest dilluns els responsables del CatSalut a la Catalunya Central els han anunciat per videoconferència "el tancament de tots els CAP d'Osona per concentrar serveis en un únic punt". "Ens hi oposem, perquè suposarà la desatenció de les persones més vulnerables", afirma.

A l'espera de saber quin serà el nombre de CAP tancats a Osona, l'oposició als tancaments del Centelles no és anecdòtica. Tal com ha publicat l'ARA, a Catalunya ja s'han tancat més de la meitat d'aquests centres (53%) amb la voluntat d'"optimitzar" el servei, segons fonts de l'Institut Català de la Salut, però diversos metges consultats reivindiquen la feina que fan de contenció dels pacients lleus del coronavirus, que suposen un 80% del total, evitant així el col·lapse hospitalari. Narejos recorda que també s'està fent atenció presencial, telefònica i a domicili de malalts que tenen patologies no relacionades amb la covid-19, suport a les residències i, en el seu cas, col·laboració amb l'assaig clínic per frenar la pandèmia de l'epidemiòleg Oriol Mitjà. "Tot això ho deixarem de fer perquè ens tanquen. I a partir d'ara, fins que no et posis malalt, ingressis a l'hospital i tinguis la sort de sortir amb l'alta, la primària no et veurà", lamenta. La metge, amb tot, posa en dubte la necessitat d'engegar l'hospital al pavelló de Vic quan –assegura– hi ha una vintena de places lliures a l'Hospital de la Santa Creu de la ciutat.

Bertral, en canvi, assegura que el pla del departament busca una "millor atenció" i que es continuarà donant la "mateixa cobertura" encara que l'atenció es concentri en CAPs "més cèntrics". Això, però, implicarà que la població que ara té l'atenció sanitària a tocar de casa s'hagi de desplaçar, trencant el confinament i augmentant el risc de contagi, segons denuncia Albert Planes, metge de família al consultori osonenc de Sant Julià de Vilatorta. El tancament de centre, al seu parer, és un "error garrafal". "No es pot imaginar l'atenció sanitària de l'epidèmia pensant només en el final dels problemes", diu, i insisteix que els hospitals "encara s'ompliran més" si la primària deixa de fer la feina de "contenció" que està fent. A tall d'exemple, explica que aquest dilluns al migdia ja s'havien atès al voltant de 115 persones al consultori on treballa de les 3.100 a les quals dona atenció. I afegeix que a Osona, com en altres territoris de Catalunya, "hi ha munió de consultoris locals que atenen poblacions petites". "Si tanquem, es queden sense aquesta atenció", conclou.