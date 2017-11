Obren un expedient a una empresa d'atenció domiciliària per la mort d'una dona i el seu fill a Badia

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha obert un expedient per analitzar si l'empresa adjudicatària del Servei d'Atenció Domiciliària va incomplir el protocol després que aquest dilluns trobessin dos veïns de Badia del Vallès morts al seu pis. La institució ha explicat que la dona, de 96 anys, i el seu fill, de 67, rebien quinzenalment la visita d'un auxiliar de la llar que feia tasques de supervisió i neteja del domicili. L'última visita es va fer el 6 de novembre, però llavors ningú va obrir la porta i l'empresa responsable de l'assistència no va avisar ni el Consell ni l'Ajuntament, en contra del que marquen les clàusules del contracte del servei. L'Ajuntament de Badia també ha anunciat que estudiarà si es va cometre alguna "irregularitat".

El Consell Comarcal ha assegurat que mai abans havia detectat cap incidència d'aquest tipus i ha afegit que "el protocol estableix que quan un usuari no obre la porta s'ha de contactar amb familiars o amb els serveis socials de l'Ajuntament". Per aquest motiu ha avançat que s'ha obert un expedient per esbrinar si la companyia va incomplir aquest procediment, sense respectar el que s'estableix en les clàusules del servei. El consistori de Badia també ha comunicat que estudiarà el cas per determinar què va passar i per quina raó els serveis socials de l'Ajuntament no tenien cap avís de l'empresa en què s'informés que ningú havia obert la porta.

Pel que fa a la investigació policial, fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat que continuen a l'espera dels resultats de l'autòpsia. L'auxiliar de la llar que cada dues setmanes visitava aquesta família s'encarregava del manteniment del pis. Endreçava i netejava el domicili, comprovava si els usuaris necessitaven alguna ajuda o si comptaven amb els serveis bàsics, com ara l'accés al subministrament elèctric o a la xarxa d'aigua potable. Els veïns van alertar aquest dilluns els Mossos després que sentissin una forta pudor a l'escala del bloc. A l'interior del pis d'on sortia la pudor hi van trobar els cossos sense vida de la dona i el seu fill.