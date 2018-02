Millo assegura que la Policia Nacional "ha estat al servei de tots els catalans"

"Ha estat un any intens al servei de tots els catalans". Així ha definit el delegat del govern espanyol, Enric Millo, l'actuació de l'any passat de la Policia Nacional a Catalunya. Millo ha assegurat que la seva actuació ha estat al servei de la societat "sense excepció", celebrant que "sigui una realitat" que el cos espanyol "garanteixi els drets i les llibertats". "Aquesta és la verdadera missió", ha valorat Millo aquest dimarts en la celebració a Barcelona del 194è aniversari de la fundació de la Policia Nacional.

Malgrat que Millo ha considerat que "seria injust resumir l'actuació de la Policia Nacional en l'agenda política", ell ha sigut l'únic que s'ha referit a la situació encara que ha evitat parlar de manera explícita de l'1-O i de les càrregues. En el mateix acte hi ha assistit el cap dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, acompanyat d'altres membres de la cúpula de la policia catalana i dels agents del cos que han sigut condecorats per la Policia Nacional. El cos espanyol també ha lliurat reconeixements a agents de les policies locals catalanes, de la Guàrdia Civil i, sobretot, de la mateixa Policia Nacional.

Les condecoracions que s'han entregat les va aprovar el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, al setembre, abans de l'actuació de l'1-O. El president del Parlament, Roger Torrent, no ha assistit a l'acte perquè, com va comunicar aquest dilluns, "condemna fermament l'actuació" del cos espanyol, que "va causar gran dolor a la ciutadania del país", durant la celebració del referèndum. Millo ha respost que "és una falta de respecte" que Torrent no s'hagi presentat. "No reconeix el treball de les diferents institucions, que hi són per col·laborar", ha afegit Millo, que li ha reclamat que mantingui l'esperit de diàleg que va anunciar quan va prendre possessió com a president del Parlament.