Un casal de Nou Barris denuncia que un grup de neonazis els ha intentat assaltar

El Casal Popular 3 Voltes Rebel de Nou Barris i la CUP de Barcelona han denunciat aquesta nit que un grup d'uns 15 neonazis han intentat assaltar el local. La CUP ha publicat a Twitter un vídeo on es veu la Guàrdia Urbana intervenint per aturar un grup d'ultres i alguns testimonis han explicat a la mateixa xarxa social que duien objectes com ara porres, pedres i martells. El casal assegura que els ultres els han intentat agredir.

Segons fonts de la Guàrdia Urbana, els incidents s'han produït arran d'una manifestació antifeixista que ha començat a la plaça Eivissa. Quan la protesta ha arribat al passeig d'Urrútia hi ha hagut un enfrontament amb un grup d'ultres, arran del qual s'han fet sis detencions. Cinc dels arrestats serien d'un grup i un, de l'altre. Les mateixes fonts asseguren que no s'ha tractat d'un assalt sinó d'un enfrontament entre un grup d'antifeixistes i un d'ultres.

#AlertaUltra 15 nazis es presenten al @CP3VoltesRebel amb intenció d'agredir les manifestants que han participat de la manifestació de denúncia de la impunitat feixista. pic.twitter.com/XG4PeFNMad — CUP Capgirem Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) 24 de juliol de 2018

Aquest és un dels agressors d'aquesta nit!! Han agafat a una persona i li han intentar ficar una pallissa i desprès han anat contra les antifeixistes que estaven al Casal. #AlertaUltra #NouBarris pic.twitter.com/UIPjgeYlHf — CP 3 Voltes Rebel (@CP3VoltesRebel) 24 de juliol de 2018

El casal, així com d'altres entitats del barri, denuncien que fa mesos que grups com Democracia Nacional actuen amb "impunitat" exercint "violència física i verbal" al barri. La nit passada van enganxar cartells i van fer pintades a la façana del casal i també a l'Ateneu Popular la Bugadera, a Horta.