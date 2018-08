La carta del Papa en què demana disculpes pels abusos a Pennsilvània: "Mai serà suficient el que es faci per demanar perdó"

El papa Francesc ha reiterat, en aquesta ocasió amb una carta oberta, les disculpes de l'Església catòlica pels abusos sexuals de 300 sacerdots contra uns 1.000 afectats revelats la passada setmana pel Tribunal Suprem de Pennsilvània. "Mai serà suficient el que es faci per demanar perdó i buscar reparar el dany causat", ha dit Francesc al missatge, que arrenca amb el versicle de la Bíblia "Si un membre pateix, tots pateixen amb ell".

Segons el Papa, a més, "mirant cap al futur mai serà poc tot el que es faci per generar una cultura de pau capaç no només d'evitar que aquestes situacions es repeteixin, sinó de fer que no trobin espais per ser encobertes i perpetuar-se". Per generar aquest canvi, ha subratllat que és important que "cada un dels batejats se sentin involucrats en la transformació eclesial i social", fugint del "clericalisme", que deixa la institució religiosa en mans de les elits.

"Que el dejuni i la pregària despertin les nostres orelles davant el dolor silenciat per nens, joves i minusvàlids", ha exhortat el màxim representant del catolicisme. "Amb vergonya i penediment, com a comunitat eclesiàstica, assumim que no vam saber ser on havíem de ser, que no vam actuar a temps reconeixent la magnitud i la gravetat del dolor que s'estava causant en tantes vides. Hem descuidat i abandonat els més petits", ha afegit.

També ha recordat i s'ha fet seves les paraules del seu predecessor, el cardenal Ratzinger, l'any 2005: "Quanta brutícia a l'Església i entre els que, pel seu sacerdoci, haurien d'estar entregats a Ell!"